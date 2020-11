Parálisis naviera de Cozumel golpea a prestadores de servicios turísticos por segundo día consecutivo

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

COZUMEL, MX.- La Capitanía de Puerto, canceló por segundo día consecutivo la navegación de embarcaciones de todo tipo, por los fuertes vientos y lluvias registrados sobre la isla por el frente frío número 11, a fin de evitar poner en riesgo a tripulantes y pasajeros, según constató Infoqroo.

Ello afectó en su totalidad a la población cozumeleña, de manera particular a prestadores de servicios turísticos que no tienen clientela por la incomunicación de esta ínsula, también a turistas, quienes quedaron incomunicados con el municipio de Playa del Carmen, ya que las navieras no pueden operar hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Por tal motivo, desde muy temprana hora, una multitud de usuarios ha hecho guardia en el muelle fiscal de San Miguel, esperando una respuesta positiva de las autoridades, a fin de poder regresar a sus destinos de origen.

En el lugar, personal de las empresas que brindan este servicio, notificaron a la población que reanudarán las operaciones hasta nuevo aviso.

Sin embargo, los usuarios permanecieron esperando para poder ser los primeros en salir de la isla, cuando el fuerte oleaje ceda.

De igual manera, la suspensión de actividades acuáticas y turísticas ha afectado a los más de 100 touroperadores y comisionistas, quienes se han quedado sin fuentes de ingreso, con el nulo arribo de turismo hacia este destino.

El líder de este gremio, Rogelio Chan Nájera, mencionó que los trabajadores fueron forzosamente “descansados” ya que no hay actividades programadas ni posibles clientes.

Asimismo, la lideresa de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cozumel, María Josefa Castillo López, añadió que las ventas de los restaurantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad han ido a la baja, ya que los turistas están a la espera de poder salir de la isla, y algunos también se han quedado sin recursos para mantenerse otro día más en la isla.

Señaló que esperan que las condiciones mejoren en próximos días, con lo que el sector turístico pueda tener un panorama mejor, ya que para el fin de semana prevén un evento deportivo en el que esperan dos mil 500 atletas, acompañados de sus familiares. (Infoqroo)