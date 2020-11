ACCIDENTE EN LA CARRETERA A COBÁ: Choque deja cuatro lesionados en Tulum

Por querer un automovilista adelantar sin tomar suficientes precauciones, dos vehículos chocaron de frente en el kilómetro 18 de la carretera Tulum-Cobá, con saldo de cuatro personas lesionadas, que tuvieron que ser llevadas de urgencia a distintos hospitales.

José Eduardo H. T., de 31 años de edad, originario de la Ciudad de México, conducía una Range Rover verde, llevando consigo a tres acompañantes, cuando, a unos dos kilómetros del poblado de Macario Gómez, quiso rebasar a un vehículo de manera imprudente, sin percatarse que en sentido contrario venía otro coche.

El otro vehículo, un Nissan Versa blanco, con placas de Michoacán, no pudo evitar el impacto y chocó de frente, quedando lesionado su conductor, José Guadalupe C. C., de 37 años de edad, originario de Yucatán.

En el otro vehículo, quedó lesionado tanto el conductor, como sus tres acompañantes: Briyan Josué A. V., de 31 años, proveniente de Jalisco; Arturo Aguilera R., de 42 años, proveniente de la Ciudad de México; y Federico G. L., de 37 años, proveniente de Columbia.

El conductor del Versa fue atendido por la Cruz Roja y llevado al Hospital General, en tanto que los tres del Range Rover fueron trasladados por una ambulancia de Costa Med, que los llevó a esta clínica particular. (Agencia SIM)