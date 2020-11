Ayuntamiento de BJ sigue a cargo de la recolección de basura, afirma regidor

CANCÚN, MX.- Hasta que el Cabildo no determine que la concesionaria Intelligencia México ya tenga las condiciones requeridas para hacerse cargo de la recolecta de la basura en Benito Juárez, este servicio continuará bajo control directo del Ayuntamiento, aclaró el regidor Jorge Arturo Sanen Cervantes.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana indicó que hasta hoy, es el municipio el que está a cargo de las rutas con vehículos y personal propio, o bien con externos.

Sobre Intelligencia México, indicó que deberán demostrar que cuentan con las condiciones y los recursos para brindar este servicio de la manera que la ciudadanía merece, añadiendo que ya hay un proceso jurídico en marcha para dirimir cualquier diferencia al respecto.

En cuanto al relleno sanitario, señaló que ya es materia urgente la construcción de otra celda sanitaria, pues la actual está por arriba del 90% de capacidad; sin embargo, apenas en fecha reciente les autorizaron las obras, incluida la laguna de lixiviados.

Cuestionado sobre los baches surgidos en el bulevar Colosio, admitió que la situación está bastante mal, por las lluvias interminables de los últimos días. Por ello, ya se atiende por medio de baches.

“Propondremos en el presupuesto del año próximo no solo bachear, sino que reencarpetar avenidas para que duren mucho”, añadió, aclarando que el presupuesto de este año ya está asignado y con la baja recaudación ni siquiera hay recursos sobrantes como para iniciar una nueva obra.

“Si me dicen que se cayó algo y necesitamos tantos millones, diremos que no hay dinero, porque no estaba presupuestado, menos con tan poca recaudación” explicó. “Si el contribuyente no paga, ni a nivel federal o local, tenemos que amarrarnos la tripa todos y estirar el dinero existente”. (Infoqroo)