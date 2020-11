¡PAREN CONTEO!: Trump se rezaga y exige no contabilizar votos posteriores al día de la elección

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves que se frene el conteo de votos de las elecciones, donde su contrincante, el demócrata Joe Biden, lleva la delantera, publicó El Financiero.

“¡Detengan el conteo! (…) ¡CUALQUIER VOTO QUE SE HAGA DESPUÉS DEL DÍA DE LAS ELECCIONES NO SERÁ CONTADO!”, escribió en dos tuits.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020