Regidores cuestionan hermetismo en el tema de la recoja de basura y la cuestión legal de la concesionaria en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Ante el hermetismo que prevalece en el gobierno del municipio de Benito Juárez por el tema del servicio de recolección de basura que sigue sin resolverse, los regidores integrantes del Consejo Directivo de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), José Luis Acosta Toledo y Jorge Arturo Sanen Cervantes, exige información al respecto.

Lo anterior, luego de que Siresol no ha convocado a sesión y ni la presidente municipal Mara Lezama, el secretario Isaac Janix ni el departamento jurídico les han brindado información para conocer el proceso que se está siguiendo desde que el pasado 15 de octubre que el municipio intervino la concesión y asumió el servicio de recoja, ante la incapacidad de la empresa concesionaria Intelligencia México S.A de C.V.

El concejal José Luis Acosta Toledo, cuestionó el hecho de que la presidenta municipal Mara Lezama, le siga dando largas al tema del proceso de cancelación de la concesión, cuando la necesidad de mejorar el servicio es apremiante para los ciudadanos que siguen teniendo miles de toneladas de basura en las calles.

Abundó que a pesar de pertenecer al comité directivo de Siresol, desconocen el número real de camiones que presta el servicio de recolección en este momento, mucho menos saben si el municipio le está pagando a la empresa por el servicio que está otorgando con su reducido número de unidades, por tal motivo piden a la presidenta municipal convocar al comité directivo una reunión urgente porque tampoco les han hecho llegar un reporte financiero del último trimestre.

“Yo, un servidor, no te puedo informar cuántas unidades hay en este momento limpiando la basura porque no me informan, es un hermetismo que no es sano porque la ciudadanía nos pregunta a nosotros y lo único que hacemos es evidenciar que están cerradas las decisiones porque no las comparten”, expuso.

En tanto el regidor Jorge Arturo Sanen Cervantes, también dijo desconocer las acciones legales que se están emprendiendo contra la empresa concesionaria y dijo, que Intelligencia México no ha podido acreditar su capacidad en el número de unidades y personal para poder prestar el servicio, es por ello que el municipio mantiene intervenida la concesión a pesar de que se les está permitiendo realizar los trabajos de recolección.

“Sigue la intervención, ahorita está a cargo de nosotros las rutas de basura y hasta que no demuestren que se puede llevar a cabo ya bien la concesión como debe de ser seguimos igual; están operando con una intervención del municipio y nosotros tenemos en control de las rutas y vehículos hasta que nosotros determinemos que tienen la capacidad para poder seguir con la concesión. (Noticaribe)