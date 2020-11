EMPIEZAN A AJUSTAR CUENTAS EN COZUMEL: Vinculan a proceso a dos ex servidores públicos por desvío de 1.3 mdp

COZUMEL, MX.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) consiguió que un Juez de Control vincule a proceso a dos ex servidores públicos del Ayuntamiento de Cozumel, por el delito de peculado, con posible daño patrimonial de 1.3 millones de pesos.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que este resultado se obtuvo después de celebrar una audiencia virtual, en relación a la carpeta administrativa 46/2020 y dentro de la cual se formuló imputación, previo a la vinculación, en contra de dos ex servidores públicos identificados con las iniciales A. B. B. M. (ex tesorero municipal), así como a M. A. C. R. (ex director de ingresos).

En relación a los hechos, los Fiscales Anticorrupción expusieron ante el Juez los hechos integrados en la carpeta, centrados directamente en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO).

Los ex servidores públicos fueron señalados de reutilizar un total de 31 depósitos bancarios de años anteriores, pretendiendo justificar el depósito de la recaudación fiscal de la tesorería municipal a cuentas del Ayuntamiento, pero en efecto no aconteció.

Esto causó un desvío patrimonial, perteneciente al Ayuntamiento de Cozumel por la cantidad de un millón 388 mil 506.61 pesos ($1,388,506.61 pesos).

En medio de los debates, la defensa de los imputados se enfocó básicamente en asegurar que no hubo responsabilidad de los ex servidores públicos; sin embargo, los Fiscales Anticorrupción desvirtuaron dichos argumentos y fueron considerados por el órgano jurisdiccional para lograr su vinculación a proceso.

Finalmente, el Juez de Control determinó que ambos ex servidores públicos deberán firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), además, se les prohibió salir del estado y fijó un plazo de un mes con 15 días para el cierre de la investigación complementaria. (Fuente: Fiscalía General del Estado)