INCENDIAN LA FISCALÍA EN PROTESTA CONTRA FEMINICIDIOS: Tras asesinato de joven, un grupo de personas rompió y quemó parte de las instalaciones en Cancún

CANCÚN, MX.- Cientos de mujeres y hombres que protestaban esta tarde los últimos feminicidios ocurridos en Quintana Roo, le prendieron fuego a la entrada de la Fiscalía General del Estado, además de romper con martillo las letras de su fachada.

La marcha, convocada en redes sociales luego del feminicidio de Bianca Alexis, joven de 20 años ultimada de manera brutal y abandonada en la Supermanzana 252, inició poco después de las cuatro de la tarde de este lunes, principalmente por mujeres, aunque también con muchos hombres, todos vestidos de negro.

El contingente fue conformado por unas 300 personas, quienes salieron del kilómetro cero de la zona hotelera y caminaron sobre la avenida Cobá, con dirección a la sede de la Fiscalía General del Estado.

Para evitar afectaciones a la vialidad y probables accidentes, agentes de Tránsito municipal se hicieron cargo de la situación y acompañaron en todo momento ah las inconformes.

Durante la marcha, varias de las jovencitas utilizaron carteles en los que clamaban justicia y pedían que ni una más volviera a vivir lo que pasaron las últimas víctimas de feminicidios y en la entidad.

Afuera de la Fiscalía, grafitearon las palabras “no estás sola” junto al logo de esta institución.

Allí, varias mujeres tomaron turno para hablar a la multitud, exigiendo justicia por Alexis y las muchas otras mujeres asesinadas en Cancún y otras ciudades del estado, incluída la mejor amiga de otra víctima de feminicidio.

“No podemos permitir que las maten así, ¿por qué? Sé que también hay muchos hombres asesinados, pero no por su género. A mí me mataron a mi mejor amiga, Monse, por ir tatuada; estábamos en cursos de maquillaje para superarlo, ¡y me la quitaron!”, declaraba entre sollozos la joven, quien dijo que aunque no conocía Alexis, pero lo sentía por todas por las que no pudieron hacer nada.

“No quiero que el día de mañana sea mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mis primas. No quiero ser yo, ella, nadie, ¡ya no más! ¿A qué quieren que lleguemos, a quemar, a romper? Aquí no se ha hecho, pero parece que eso es lo que están buscando ¡que quememos todo!”, añadió, sacando aplausos y gritos de “No estás sola”.

Otra activista reclamó que la policía sólo aparece cuando toca recoger a una mujer asesinada, pero no cuando están en peligro, y que mientras ellas temen por sus vidas, los políticos se pasean con vigilancia las 24 horas.

Los presentes colocaron veladoras junto al muro de la Fiscalía General del Estado, con un papel con la leyenda “Ni una menos”. Acto seguido, aplaudieron en honor a Alexis y comenzaron a cantar “Canción sin miedo”, himno de esta causa.

Los cánticos y gritos continuaron, y los ánimos subieron, hasta que un joven armado de un martillo rompió las letras y el escudo en la fachada de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, prendieron fuego frente a la entrada a esta institución, que como es de hierro, no sufrió daños. También golpearon con tubos los vidrios de la entrada, pero por ser blindados, quedaron sin cambios. (Agencia SIM)