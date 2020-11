BORGE, LEJOS DE ABANDONAR LA CÁRCEL: Explica Fiscal Anticorrupción alcance de la negativa de amparo al ex Gobernador

El ex gobernador Roberto Borge perdió un juicio de amparo que promovió contra los cargos por peculado, uno de los tres procedimientos que se siguen en su contra en Quintana Roo, dos de ellos con amparos en revisión, uno por los cargos relacionados con VIP Saesa y otro por la concesión irregular de 100 carritos de golf, manifestó la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo.

En entrevista con Radio Fórmula, dijo que les favoreció la sentencia del Juzgado Auxiliar de Zacatecas dentro de la carpeta administrativa 157217 por el delito de peculado.

Aclaró que sus abogados argumentaron que tenía un fuero político que lo protegía, pero que cuando fue detenido ya no era Gobernador y, por tanto, ya no tenía fuero.

Dijo que Borge tiene una defensa muy activa que está utilizando todos los recursos legales antes de llegar al desahogo de pruebas y al juicio.

Recordó que fueron cuatro los delitos por los que se promovió la extradición, tres estatales y uno federal, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con esto, Borge Angulo está lejos de abandonar el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi), de Ayala, Morelos.

Sobre los funcionarios de alto nivel detenidos y vinculados al ex gobernador, dijo que la mayoría ha presentado amparos y, en el caso de su ex consejero jurídico, ya está la formulación de imputación y está próxima la audiencia intermedia. Algunos imputados solicitaron amparos en otros estados para no ser detenidos.

Rosaura Villanueva informó que la Fiscalía Anticorrupción a su cargo tiene más de mil 400 carpetas por casos de corrupción. En el sur ya están vinculados 20 elementos de seguridad pública por abuso de autoridad, tienen una audiencia por homicidio por el caso de un elemento de seguridad pública que baleó por la espalda a un joven; en Cozumel, hay un proceso en contra ex tesorero y ex director de Ingresos, hay dos casos más en Playa del Carmen, y en el que caso de Tulum esperan que acaben con la recuperación de 16-28 millones de pesos a favor de ese municipio.

En total, la Fiscalía espera cerrar el año con los 40 vinculados a proceso que tiene hasta la fecha. (Infoqroo)