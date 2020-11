“NO ES NORMAL QUE QUIEN NOS DEBERÍA PROTEGER NOS VIOLENTE”: Separación de Capella da tranquilidad a feministas, pero exigirán acciones más contundentes

CANCÚN, MX.— Separar de su cargo a Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública, luego de la violenta represión a manifestantes por el feminicidio de la joven Alexis, el pasado lunes, es fundamental para que no nos vuelvan a reprimir en otra manifestación, dice Gracia Alzaga, de la Red Feminista de Quintana Roo.

“No es normal que quien nos debería proteger nos violente; si es así, tenemos graves problemas”, añade en entrevista con QFM.

Aclaró que la manifestación no la organizó la Red ni fue feminista, pues únicamente acompañaron a profesores, familiares y compañeros de Alexis. “Fue una marcha respaldada por la Red, pero nos atuvimos a lo que la familia quería, por eso había hombres y mujeres, fue algo que no convocamos”, indica.

Acerca de la marcha del próximo domingo, que se promueve como no pacífica, dijo que la Red no la está convocando, pero cada mujer de la misma es libre de asistir. La Red se manifestará el 25 de noviembre en todo el Estado.

Lamenta que Quintana Roo tenga más de 20 feminicidios este año, no 12 como se maneja oficialmente, pues por desgracia se reclasifica el delito por homicidio, no feminicidio, algo que la Red estará tratando de erradicar.

“Hemos estado trabajando con las autoridades, con diputados y diputadas, haciendo protocolos, pero exigiremos acciones más contundentes (a raíz de los recientes sucesos) y decidimos retirarnos de estas mesas de diálogo o de trabajo hasta que no se garantice que protegerán nuestros derechos humanos. Volveremos a coadyuvar con las autoridades cuando nos sintamos seguras, no se trata de amedrentar ni amenazar”.

Afirma que la Red no tiene una red social como tal, sino que lanzan las convocatorias mediante las agrupaciones feministas que ya están en Quintana Roo, como María Verde y Mujeres Mayas, puede ser difundiendo mensajes importantes, propuestas o para asistir a marchas. La Red sirve únicamente para tener esa organización, la unión para hacer acciones concretas, explica.

Sobre las Alertas Ámber que siguen surgiendo, dice que “necesitamos unir fuerzas pero también dividir, todo se aterriza en los municipios, es importantes que los grupos de Playa del Carmen le den difusión a lo que sucede en Playa, es importante ver lo que pasa a nivel colectivo, no sólo como Red, me gusta que vayan surgiendo grupos, ese autocuidado funciona en la Red, es importante que las mujeres no se sientan solas”. (Infoqroo)