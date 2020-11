Sin trascendencia nacional la violencia generada durante manifestación en Cancún

CANCÚN, MX.- A diferencia de la semana en la que tocó el tema en varias ocasiones, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador no mencionó el tema de los violentos incidentes registrados en Cancún la noche del domingo.

El mandatario mexicano no habló de la nueva jornada de violencia de Cancún ni los medios de comunicación que asistieron a su conferencia de prensa mañanera lo cuestionaron sobre la toma de las instalaciones de la oficina de licencias de la dirección de tránsito municipal de Cancún y que obligó a las autoridades a desplegar un inédito operativo y despliegue de fuerzas para recuperarlo.

En la ronda de preguntas y respuestas, se le cuestionó sobre acciones para obligar a la población al uso del cubrebocas, a lo que respondió que el pueblo de México ha actuado de manera ejemplar y atiende las indicaciones de las autoridades en este momento de pandemia.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre posibles acciones para obligar a la gente a usar el cubrebocas, respondió que en su gobierno no se implementarán acciones represivas.

“Los mexicanos ya somos mayores de edad, y si algo tiene este pueblo sobre todo en esta nueva etapa es un nivel, un grado de conciencia que ya quisieran en otros países del mundo”, expresó.

Sostuvo que la gente se ha portado muy bien, (en el caso de las medidas sanitarias implementadas para enfrentar la pandemia, como para que haya autoritarismo.

“Pero hay quienes tienen afanes muy autoritarios, represivos, así es el conservadurismo, es mano dura, o mano blanda pero no, no hace falta”, expresó en torno al mismo tema de uso del cubrebocas, pero sin hablar de los incidentes en Cancún.

“Yo no comparto que haya castigo medidas represivas para con la gente, tiene que convencerse, convencer, no vencer”, reiteró.

La conferencia de prensa concluyó sin preguntas al presidente sobre el tema en Cancún, a diferencia de la semana pasada en la que el mismo mandatario habló de las decisiones de las autoridades de Quintana Roo de separar de sus cargos al secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra y al director de la Secretaría municipal de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría Chávez.

En la conferencia de prensa del 11 de noviembre pasado, la de más tiempo en lo que va de la actual administración, superó las tres horas, antes de retirarse, el presidente López Obrador habló de los incidentes en Cancún.

“Nada más aclaro una cosa, que sí, porque no se tocó. Me gustó la decisión que tomó el gobernador de Quintana Roo sobre la represión en Cancún, la destitución del jefe de seguridad pública, y también la destitución del jefe de la policía de Cancún y que se profundicen las investigaciones”, expresó en esa ocasión.

“Pero sí celebro que haya actuado de esa manera el gobernador de Quintana Roo, que no haya habido tolerancia, encubrimiento, complicidad, que haya deslindado responsabilidades y que se investigue. Me pareció bien” añadió.

“Y que nunca más la represión, que se garantice el derecho de manifestación. La única cosa es que no haya violencia, se puede protestar con el método de la no violencia, es muy eficaz, de veras, la vía pacífica da resultados. Eso es lo que utilizó Gandhi y Luther King y Mandela, todos los grandes dirigentes sociales, los gigantes de la lucha social, la no violencia”, insistió.

“Entonces, no se necesita la fuerza bruta, se requiere de tener la razón y se requiere tener argumentos y luchar por los ideales, por los principios, sin claudicar, pero hay muchas formas, hay libros sobre la no violencia y la eficacia que tiene. Y ahí no pueden hacer nada los autoritarios, no se les da posibilidad de que repriman, se tienen que quedar con sus ansias represoras”, subrayó.

“Entonces, no a la violencia, nada más, es lo único, y libre manifestación de las ideas y libre manifestación para protestar en el país con responsabilidad”, concluyó.

Finalmente, se le cuestionó que el feminicidio de la chica de 20 años fue el origen de la protesta.

“Sí, pero es parte de la investigación, yo estoy seguro de que van a incluir esto y que se aclare lo que originó la protesta, lo del feminicidio”, reiteró.

Esta mañana, el tema no se tocó en la conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional, de la ciudad de México. (Infoqroo)