Tras violenta manifestación en Cancún, Mara condena a ‘infiltrados’ y dice que “no se vale lucrar con el legítimo sentimiento de las mujeres en su lucha”

CANCÚN, MX.- La presidente municipal en Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama Espinosa manifestó su desacuerdo que en las manifestaciones feministas, a las que respalda, se infiltren personas ajenas al movimiento, incluso que no son habitantes del municipio.

Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, Mara Lezama enfatizó que, en su gobierno, “Nos hemos comprometido a brindarles todas las facilidades y el pleno respeto para que se manifiesten en libertad y de manera segura… Refrendo mi compromiso para continuar brindado las facilidades y mi total respaldo como mujer y como alcaldesa”.

Recordó que diversas organizaciones feministas se deslindaron de los hechos violentos ocurridos en la manifestación de ayer domingo por la tarde-noche, “la mayoría de estas personas no eran mujeres, sino hombres. No se vale intentar lucrar con el legítimo sentimiento de las mujeres en su lucha, no se vale violentar el patrimonio público de todas y todos los benitojuarenses”, expresó en su mensaje.

Asimismo, la alcaldesa benitojuarense dijo que no es correcto que se ponga en riesgo la integridad física de los ciudadanos y visitantes, principalmente en un municipio y ciudad como Cancún que su vocación es inminente turística, pues se lucha para recibir al mayor número de visitantes del mundo; además que como sociedad debemos conservar la paz.

Dejó en claro que las actividades turísticas y económicas no están afectadas, pues estas ocurren con normalidad; y se dijo a favor de toda aquella manifestación que reclame justicia y una mejora social, pero no se vale afectar al movimiento feminista.

En lo que no está de acuerdo la autoridad municipal, es que personas ajenas vengan al municipio para armar el anarquismo, así que, junto con los otros dos órdenes de gobierno, federal y estatal, contribuirán para que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Concluyó al hacer un llamado para que se trabaje en disminuir las desigualdades sociales, para reactivar lo más rápido posible la economía del municipio, pero eso solo se puede lograr de la mano con la sociedad y el gobierno. (AGENCIA SIM)