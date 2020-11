SE ACERCAN ‘NUBARRONES’ POR CAMPAÑAS ELECTORALES: En el lanzamiento del programa de reactivación económica, advierten que políticos pueden destruir lo que se está construyendo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – En medio de señalamientos del sector oficial por la falta de apoyos y la politización del evento por parte del coordinador de programas federales Arturo Abreu Marín, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha su programa de reactivación económica responsable ante los números favorables que presenta el sector salud por la disminución de casos positivos de COVID-19, de fallecimientos y ocupación hospitalaria.

En el evento, encabezado por el gobernador Carlos Joaquín González, Abreu Marín afirmó que se acercan nubarrones por las campañas políticas donde “lo que aquí hagamos lo van a querer destruir”.

Afirmó que no se puede hablar de reactivación económica si los aspirantes a cargos de elección popular “destruyen todo lo que se construye”.

Recomendó a la ciudadanía tener los ojos bien abiertos “porque no es posible seguir entregando el poder a gente que solo busca su beneficio personal. El político debe reactivar la actividad y no puede degenerarlo para beneficio particular y propio”.

Afirmó que sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay progreso “pero tampoco sin dirigentes que les importe tener el corazón y el cerebro unidos”.

El coordinador de programas federales habló de las acciones realizadas por la Federación y dijo que mientras el sur permanezca atrasado y el norte “no en decadencia, pero si en una actividad a la baja, Quintana Roo estará mal y hay que hacerle entender a la ciudadanía que con los recursos estatales casi es imposible revertir la situación económica y es necesaria la participación del gobierno federal.

En el evento, organizado por la secretaría de Gobierno y el Instituto para el Desarrollo Financiero del Estado, la presidenta de la Asociación de Hoteles en la zona centro y sur, Bertha Medina Núñez de Cáceres, pidió mayor coordinación entre gobierno, empresarios y sociedad para lograr la recuperación económica y el rescate de empresas que cerraron y fortalecer a las que aún permanecen abiertas.

Dijo que es necesario un comité de seguimiento de los acuerdos de este programa de reactivación económica y un manual de convivencia y se contemple la propuesta de académicos y empresarios.

Consideró urgente que el municipio otorgue facilidades a la inversión sustentable para el sur de la entidad como principal fuente de ingresos.

Manifestó urgente acciones para mantener las fuentes de empleo.

“Tenemos la esperanza que el gobernador anuncie el color verde del semáforo que permita avanzar en esta recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, José Luis Minguer Alcocer, recordó que desde un inicio los empresarios se sumaron al llamado de mantener las fuentes de empleo, “pero hemos vivido momentos difíciles porque no hubo apoyo de los gobiernos Federal ni estatal al programa de salario solidario”.

Reconoció que en estos momentos los empresarios enfrentan problemas para cubrir el pago de aguinaldos y avizoran demandas laborales aunado a la falta de apoyo para pagar impuestos al Seguro Social y a la persecución por parte del SAT.

“Los empresarios hemos cumplido con el confinamiento y la aplicación de protocolos sanitarios y muchos se han quedado en el camino y lo que pedimos ahora es que nos apoyen porque los bancos no dan créditos porque muchos estamos en el Buro de Crédito”, afirmó.

El presidente de la CANACO, Jaime Minguer Cerón, reiteró que la pandemia ha ocasionado el cierre de más de 600 establecimientos “no es una catástrofe pero pinta para serlo porque representan más del 10 por ciento de las unidades económicas registradas en INEGI. La pérdida de empleo afecta a las familias que día con día sufren de una severa crisis”, dijo.

Consideró que los comerciantes deben ser más exigentes con los servicios que ofrece el aparato gubernamental porque el precio que se paga no corresponde a la calidad que ofrecen.

El presidente de la Canaco dijo que el gobierno debe entender que el sur no tiene el mismo comportamiento ni características que el norte de la entidad con su potencial turístico por lo que deben ser atendidos un trato acorde con las características de la región.

Dijo que el Estado debe insistir ante la Federación el otorgamiento de un trato fiscal para remontar las condiciones económicas actuales “y sólo con unidad podremos llegar a la unidad y evitar sumirse aún más”.

“Es buen momento de reconocer fallas y tratar de repararlas, insistió.

Por su parte, el presidente de la CMIC, Diego Cortes Arzola, dijo que es necesario proyectos de apoyos para las micro y pequeñas empresas, ya que, por la pandemia, ha desaparecido el 30 por ciento de esas unidades de producción lo cual genera la pérdida de empleos.

Consideró que es tiempo que los diputados locales trabajen en reformas que permitan potencializar la fuentes de empleo de las empresas locales.

Si no lo hacemos, el porcentaje de cierre de empresas y pérdida de empleo aumentará a fin de año “porque es una crisis que aún no termina, todos estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos y debemos sumar esfuerzos para salir adelante”.

En su respuesta, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, dijo que no pueden darse el lujo de bajar los brazos y descuidar el tema de salud, por lo que este programa de reactivación es un compromiso para cuidarse todos.

Aclaró que el no pone el color del semáforo sanitario en el estado y únicamente es el encargado de dar a conocer su actualización.

“¿Cuándo vamos a llegar al color verde?, eso depende de todos”, afirmó.

Reconoció que en estos momentos las condiciones sanitarias del sur están mejor que las del norte del Estado, “pero apenitas” y reconoció que deben estar preparados para una situación que pudiera llevar a un rebrote.

Joaquín González reconoció que la Federación ha canalizado recursos al Estado, pero que no pasan por las arcas estatales sino que se entregan en forma directa a través de programas sociales o inversiones que se darán a mediano plazo.

Afirmó que deben trabajar con verdades y no con mentiras o con temas que vayan contra la reactivación económica. (Noticaribe)