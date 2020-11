Exige ‘Chanito’ Toledo que Mara Lezama comparezca ante diputados por represión durante marcha feminista en Cancún

CANCÚN, MX.- A dos semanas del llamado ‘lunes negro’ en Cancún, José Luis “Chanito” Toledo Medina, diputado local de Movimiento Ciudadano, insistió en exigir la comparecencia de Mara Lezama Espinosa para que responda sobre la represión de la policía municipal.

“Lo único que hemos visto de ella y su gobierno son negativas y evasivas, ya puse sobre la mesa la solicitud y lo haré mañana en el pleno del Congreso de Quintana Roo. Tiene que venir a comparecer y decir de viva voz quién dio la orden de disparar a quemarropa a 400 ciudadanos que libremente se manifestaban”, indicó en entrevista con Radio Turquesa.

También consideró que la manifestación violenta del domingo antepasado, que todos los cancunenses vivieron con miedo, fue consecuencia de “la negligencia e irresponsabilidad” de la alcaldesa.

“Esta sería la segunda solicitud (para que comparezca) y vamos a insistir hasta que dé la cara; los videos del Palacio Municipal los tienen en resguardo, no los quieren dar porque hay una presunta investigación, hay indicios de que el escolta de algún familiar fue quien dio la orden; el cese de un mando policiaco no es verdad, no hay un culpable, no hay reparación de daño a víctimas ni disculpa pública ante Derechos Humanos”, expresó.

Indicó que cerca de 60 o 70 policías están siendo investigados, pero “nosotros no queremos que investigue a los policías, sino saber quién dio la orden, que nos den las respuestas que hemos estado pidiendo desde hace 15 días, no solo nosotros, también pidiendo Derechos Humanos y la sociedad”.

Recordó que el artículo 115 constitucional indica que el responsable de la seguridad pública municipal y la firma del Mando Único municipal recae en el Gobierno Municipal, “por eso es importante una comisión investigadora del Congreso, que nos aclare el panorama. (Infoqroo)