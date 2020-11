Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras dar a conocer que el recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) que desapareció en el presupuesto federal, no era destinado al 100% al tema de seguridad, la diputada federal Juanita Guerra, presidenta de la comisión de Seguridad, denunció que los ayuntamientos no atienden con responsabilidad la proximidad y la atención de la violencia, pues en Quintana Roo no había una distribución equitativa de este fondo porque hay municipios que no son tan violentos y tenían estos recursos.

Sin embargo, aseguró que se reforzará el presupuesto de Seguridad a través del Fortamun que es otro fondo mediante el cual los ayuntamientos pueden obtener recursos para los temas de prevención, al destacar que estos no acataban las reglas de operación y estos recursos eran usados para solventar otras necesidades de los municipios y lo acreditaban como inversión en capacitación cuando no era real.

Por lo anterior, dijo que el gobierno federal decidió reforzar el presupuesto del Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para beneficiar a mayor número de municipios.

“En todos los organismos, en este caso los tres órdenes de gobierno, debe de prevalecer que la aplicación de recursos debe estar destinados a políticas públicas de prevención del delito; lamentablemente en las alcaldías no asumen con responsabilidad la proximidad y sobre todo la atención de violencia que existe en sus entidades”, señaló.

Asimismo, la diputada informó que se estará reforzando el presupuesto para la Guardia Nacional para un mayor número de efectivos que puedan atender las 266 regiones y la meta es que en los próximos meses lleguen 120 elementos que estarán reforzando la seguridad de los estados porque en las mesas de seguridad se ha planteado esa necesidad de contar con mayor presencia de las fuerzas federales, aunque insistió que el delito del orden federal sólo es de un 20% y del fuero común son de un 80% y en este último corresponde a las autoridades locales atender la problemática. (Noticaribe)