Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Fiscal General Óscar Montes de Oca Rosales, aceptó que les ha fallado la prevención en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como en temas de violencia de género en Quintana Roo, al recordar que este último es el segundo delito más denunciado en el Estado, de las 50 mil carpetas de investigación a su llegada a la Fiscalía General del Estado(FGE).

Dijo que el 32 por ciento son delitos de robo, seguido con el 12 a 15 por ciento son relacionadas a la violencia de género.

Al participar en la “Mesa de Soluciones de Seguridad”, Montes de Oca hizo un exhorto a trabajar de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y los diversos sectores, para que haya congruencia entre los resultados y los objetivos, porque la Fiscalía por sí sola, no puede hacer frente a la situación que se tiene en la entidad.

Abundó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, está saturada con tres mil dictámenes psicológicos que se tienen en rezago y a pesar de que han recibido ayuda, no han tenido respuesta.

“Nos ha fallado la prevención y no sólo en esa materia sino también en violencia de género; no estamos trabajando la prevención, no estamos coordinados, no estamos identificando los patrones de agresión, no tenemos un canal de protección, no tenemos identificados a los potenciales agresores, no tenemos focalizadas las zonas criminógenas, no tenemos una unidad de análisis ni para el delito de protección a personas de derechos humanos y periodistas, ni tampoco el tema de violencia de género”, reconoció.

El fiscal agregó que de acuerdo a los tratados internacionales, a los derechos humanos que han sido ratificados por el estado mexicano, dijo que las personas dedicadas al servicio público garanticen las condiciones administrativas, judiciales y legislativas para que sea libre y pleno el ejercicio de los derechos de los mexicanos.

Recordó que en el 2012 se creó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo objeto principal es que haya la colaboración y cooperación entre la Federación y las entidades para operar las medidas de protección, las medidas preventivas y las medidas urgentes de protección, de ahí derivado de los convenios se elaboran varios herramientas jurídicas, varias líneas de acción, y desde mayo del 2019 se tiene en el estado un protocolo de coordinación para la protección y conformada la unidad para la protección defensora de derechos humanos y periodistas, también el mecanismo estatal de protección. (Noticaribe)