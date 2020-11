Pánico entre taxistas de Cancún sigue creciendo, pues aseguran que el sindicato y las autoridades han perdido el control del gremio y su seguridad

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Entre los taxistas de Cancún se ha generado un pánico muy fuerte derivado de las recientes ejecuciones de sus compañeros en las últimas semanas, situación que aseguran los mantiene en peligro de ser víctimas en cualquier momento al no poder laborar libremente, pues la delincuencia organizada busca someterlos para que solo puedan laborar desde un sitio y no permitirles “ruletear”.

Lo taxistas aseguran que el sindicato de taxistas ha perdido el control de los agremiados y que las autoridades tampoco pueden hacer mucho, pues esta situación no es de ahora sino que desde hace varios años el crimen organizado tomó las riendas del gremio, y las recientes ejecuciones obedecen a las advertencias que recién les hicieron llegar para obligarlos a laborar desde los sitios y con ello aportar una cuota semanal para garantizarles “protección”.

“Nosotros ya no podemos prestar nuestro servicio libremente, salimos de nuestras casas con el temor de ya no regresar y con miedo de que en cualquier momento nos den un levantón, esos no perdonan y quienes no respetan sus reglas y no se unen, son los que ahora estamos viendo que aparecen en las noticias”, expuso uno de los operadores.

Añadieron que a pesar de que recientemente su líder Erasmo Abelar Cámara, se reunió con las autoridades para que se investigue el caso de las ejecuciones de sus compañeros y para acordar una vigilancia en las calles, dijo que esto no garantiza que se acaben los homicidios.

“Muchos no van a hablar por temor, esta situación se ha salido de control de las autoridades y de los directivos del sindicato, muchos han tenido que dejar el taxi y se han ido de Cancún con todo y sus familias, porque no solo son los taxistas que en el mejor de los casos solo los “tablean” y les perdonas la vida, sino que se meten con las familias, te investigan, van a tu casa y buscan la manera de obligarte a que te sumen a su negocio”, expuso otro operador.

Expusieron que esta situación también ha generado temor en los usuarios porque el servicio de taxi no podido repuntar desde el tema de la pandemia, pues aseguran que especialmente las mujeres optan por usar los camiones de transporte público o pedirles que se identifiquen antes de abordar la unidad. (Noticaribe)