Videgaray asegura que Robles miente por desesperación; rechaza implicación en la Estafa Maestra

ESTADOS UNIDOS.- “La desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes”, aseguró el ex canciller Luis Videgaray Caso, quien en una misiva le dijo a Rosario Robles que implicarlo en la Estafa Maestra no debe ser el camino para conseguir su libertad, publicó mvsnoticias.com.

El ex funcionario del Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, dijo que se enteró a través de los medios de comunicación de las declaraciones de Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la ex Secretaria de Desarrollo Social y Sedatu y dijo que “desde el punto de vista humano”, comprende lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves.

En el texto firmado en Cambridge, Massachusetts, aseguró que los señalamientos formulados por el abogado de Robles Berlanga son completamente falsos y carecen de sustento alguno y advirtió que lo anunciado por la ex secretaria no podrá ser probado porque es falso.

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

Videgaray apuntó además que nunca fue jefe de Rosario Robles, en el gabinete federal fueron pares y nunca existió una relación de subordinación entre ellos y por tanto ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de su parte.

Aclaró que las ampliaciones presupuestales otorgadas a la Sedesol y la Sedatu cuando Videgaray fue Secretario de Hacienda, de diciembre del 2012 a septiembre del 2016, ocurrieron con estricto apego a la ley; mientras que en el 2017 y 2018 cuando estaba al frente te la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fecha en que Robles pretender involucrarlo con el desvío de recursos, él no tenía nada que ver con la distribución de recursos públicos a otras dependencias.

Señaló que “la nueva estrategia anunciada por el abogado defensor de la Maestra Rosario Robles es errada e inmoral y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricado culpables”.

Advirtió al tiempo de ponerse a disposición de las autoridades que “el mecanismo de moda de: me salvo culpando a Videgaray tiene un límite y ese límite son la verdad y la ley” y procederá a través de las instancias jurídicas correspondientes. (Fuente: mvsnoticias.com)