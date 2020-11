Denuncian presuntas extorsiones de Imoveqroo contra transporte federal en Puerto Morelos

PUERTO MORELOS, MX.- A través de audios y videos difundidos en redes sociales, se dio a conocer que inspectores del Instituto de Movilidad (Imoveqroo) se encuentran extorsionando a transportistas turísticos con concesión federal.

“Está ocurriendo en Puerto Morelos, están violentando el reglamento estatal y municipal, los inspectores desconocer el procedimiento, hacen sus operativos a la altura dl Super Aki en Puerto Morelos, se olvidan que es Zona Federal”, manifestó José Bizarro Galván, presidente de la Asociación de Transportistas Turísticos de la Riviera Maya.

De acuerdo a los audios difundidos, los detienen y les retienen sus licencias o tarjetas de circulación, posteriormente son canalizados con un tal Juan José Pech, con teléfono 9982-325687, para que solucionen el percance con tres mil pesos.

Una víctima de identidad reservada agregó que no le devolvieron sus documentos por no pagar la cuota, misma que no esta respaldada por ninguna multa.

“Amedrentan a los operadores con boletinar la unidad para que sea detenida constantemente, les dicen que van a proceder de tal o cual manera y no paran las amenazas hasta hacer que paguen la mochada. En mi caso, me tuve que salir de la oficina, porque no tenía los tres mil pesos, ahí se quedaron con mi licencia y tarjeta de circulación”.

Para finalizar, el líder de la Asociación de Transportistas Turísticos de la Riviera Maya dijo que ya informó dichas ilegalidades al secretario de Gobierno del Estado, Arturo Contreras, y que no permitirá que continúen las atrocidades en contra de su gremio. (AGENCIA SIM)