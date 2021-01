HAY MUCHA INCERTIDUMBRE CON LA RECOLECCIÓN: Regidor insiste en exigir claridad a la alcaldesa Mara Lezama en el tema de la basura

CANCÚN, MX.- La presidenta municipal Mara Lezama debe salir y aclarar cuál es la ruta legal a seguir con el problema de basura, porque al final lo que queremos es que sea la empresa que sea, se recoja la basura, pero tampoco es justo dejar abandonados a 400 trabajadores, dijo el regidor independiente Isaac Janix Alanís.

Según dijo, la madrugada de hoy, Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL) impidió la entrada de los camiones al relleno sanitario para su descarga, en el Arco Norte, donde alrededor de 30 personas bloquean el ingreso de los trabajadores.

Janix Alanís, en entrevista con QFM, dijo que es muy desafortunado lo que está pasando y que hay mucha incertidumbre con la recolección, toda vez que el 16 de diciembre pasado entró la nueva empresa Red Ambiental, “cuando nadie tiene conocimiento de su contrato, ni siquiera los regidores por más que lo hemos pedido por diversos oficios”.

Indicó que un juez federal dio la instrucción de que la empresa anterior, Inteligencia México, siguiera recogiendo la basura en lo que se resuelve su situación legal (como se recordará los trabajadores entraron en huelga por problemas internos con la empresa, lo que generó un caos en la recolección) orden que dio a Inteligencia México y a sus 400 colaboradores la facultad de seguir trabajando a partir de ayer, luego de que la empresa se amparó en contra del ayuntamiento; sin embargo, la madrugada de hoy no les permitieron descargar lo recolectado.

“Hoy a las 5:30 de la mañana estuve en el encierro con Inteligencia México escuchando la situación de la instrucción de SIRESOL, de tener a los camiones enfilados esperando… Es muy difícil tener una comunicación con SIRESOL como regidor, tendremos que presionar a diversas estancias porque ya tenemos tres oficios, dos a SIRESOL y uno a la presidenta municipal, pidiendo el contrato de Red Ambiental, tendremos que pedir respuesta legalmente”, dijo, y aclaró que no es una opción que la policía municipal intervenga para terminar con el bloqueo, ya que sería un abuso de autoridad.

“Cuando yo era secretario general estuve en la reunión de un comité que se armó para representar durante la huelga a Inteligencia México, estábamos la presidenta municipal, un servidor y otras personas ahí, y el compromiso moral de la presidenta municipal fue que pasara lo que pasara iba ayudar a esos trabajadores (los 400 de Inteligencia México) y sus familias”, reiteró.

“Independientemente de que haya una empresa nueva de la cual nadie tiene conocimiento del contrato, la presidenta hubiera incluido a esos 400 trabajadores a que también estuvieran dando el servicio con la nueva empresa, como parte del acuerdo con ellos, lo cual no sucedió, por el contrario tenemos a 400 familias que no han cobrado la última quincena del 2020, no cobraron aguinaldo, ellos dependen mucho de las propinas de la gente, y no es justo que se les tenga en la incertidumbre”.

Dijo que también se debe tomar en cuenta el precio que se va a pagar, que con la nueva empresa son $600 o $700 por tonelada de basura, el doble que se le pagaba a Inteligencia México. (Agencia SIM)