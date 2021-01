También en Playa del Carmen, grupos católicos ‘clausuran’ las oficinas de Cdheqroo

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Al igual que en otros municipios, un grupo de personas en contra de la despenalización del aborto se congregaron en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para clausurarlas de manera simbólica, por supuestamente por haber tomado partido en favor de la legalización de este proceso.

Un grupo de más de 20 personas, que portaban cartulinas y mantas con mensajes en contra del aborto. “Sin vida no hay derechos y sin derechos no hay ley”, “el aborto no es un derecho, porque no hay derecho para matar”, o “sí a la vida”, eran algunos de los mensajes enarbolados por estos inconformes, en una manifestación que tomó menos de 15 minutos.

Estas personas quisieron entregar un escrito con sus demandas, pero las oficinas estaban cerradas.

Yomara Meso Canul, una de las personas en el lugar, dijo que respeta los pronunciamientos de las feministas, pero ellas “no representan a la familia”. También acusó al presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euán, de estar “facciosamente” a favor de los grupos de la “marea verde”. (Agencia SIM)