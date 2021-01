Acusa Humberto Aldana a Issac Janix de tener intereses en las grúas y en empresa recolectora de basura

CANCÚN, MX.- El ex secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Issac Janix Alanís, parece tener intereses económicos con una empresa recolectora de basura, así como los tenía con el servicio de grúas, afirmó hoy el regidor Humberto Aldana Navarro, quien busca inhabilitar al ex funcionario, por supuesta negligencia durante la represión de una manifestación, el pasado 9 de noviembre.

En entrevista, el regidor de Morena se quejó que Issac Janix Alanís esté “aventando” al ayuntamiento en un tema laboral con el conflicto de la basura, en el cual no tiene responsabilidad y que pese a ello, la administración siempre ha estado al pendiente de estos trabajadores, quienes tienen la oferta de pasarse con la empresa Red Ambiental.

Issac Janix ayer difundió una carta de la empresa que le rentaba sus camiones a Intelligencia México, en el que se dicen extrañados de que su propuesta para asumir este servicio fuera rechazada, cuando era más económica que la aceptada, de Red Ambiental.

Al respecto, Aldana Navarro recordó que cuando era regidor, Issac Janix con mucha insistencia buscaba que una empresa de grúas fuera integrado al rol del Ayuntamiento; y ahora resulta que también había recomendado al parecer a una empresa de basura.

Lamentó que el ex secretario tenga estos intereses económicos y se sienta presionado a cumplirles, pero el ayuntamiento tiene sus canales para tomar estas decisiones. En cuanto a esa empresa de basura, se trataban de las mismas unidades que ya daban un deficiente servicio con Intelligencia México, indicó, en tanto que las de Red Ambiental son nuevas, con mayor tecnología y con una flotilla completa para todas las rutas.

Humberto Aldana incluso afirmó que estos temas en los que se inmiscuye el ex regidor y ex secretario son una “cortina de humo”, porque “hay responsabilidades que no está afrontando”, al referirse a su abrupta renuncia luego de la manifestación del pasado 9 de noviembre y su violenta represión.

El morenista señaló que había solicitado los videos de vigilancia para ver el rol de Janix Alanís en este tema, pero la Fiscalía negó su acceso, por ser parte de una investigación abierta. De todas formas, no descarta interponer una denuncia ante Contraloría, por las omisiones incurridas ese día, al no solicitar que se resguardara el recinto, no verificar que se siguieran los protocolos de actuación ni intentar dialogar con los inconformes, como era su labor.

Según el regidor, este proceso administrativo podría derivar en la inhabilitación del ex servidor público.

Issac Janix Alanís ayer estuvo presente en la presentación del partido Fuerza por México, con lo que se intuye su intención de contender nuevamente por la presidencia municipal. (Agencia SIM)