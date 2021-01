BALCONEAN A VICENTE FERNÁNDEZ POR MANOSEAR A UNA FAN: Le llueven críticas al cantante por video en el que se propasa con una joven

A tan solo unas semanas de ser el rostro de uno de los primeros memes del año, por la foto de su moño apretado, Vicente Fernández está de nuevo en la mira. Esta vez, el cantante es señalado por tocar sin consentimiento el seno de una fan cuando le pidieron una foto.

El “Charro de Huentitán”, que en alguna ocasión se enojó con Pepe Aguilar por un desdén del intérprete de “Me Estoy Acostumbrando a Ti”, recibió duras críticas tras la filtración del video en el que toca de más a la joven.

MÁS INFORMACIÓN: Acá entre nos: Ellas son las presuntas amantes de Vicente Fernández

Vicente Fernández enfrenta críticas por video donde toca a fan

El video que ha sido compartido en redes sociales muestra el momento en el que Vicente Fernández aceptó posar para una fotografía. El cantante está sentado junto a una señora, la joven y una niña.

La cámara logró registrar cómo “Chente” colocó su mano en el seno de la joven y la hizo pasar un episodio bochornoso que la dejó inmóvil. La señora y la menor no se dieron cuenta de lo sucedido.

Hasta ahora se desconoce dónde y cuándo fue grabado el video que los usuarios condenaron llamando a Vicente acosador. En redes, lo reprobaron con comentarios como:

“Es acoso punto”

“Ese señor siempre ha sido así”

“Un viejo libidinoso”

“Asco de tipo”

“Se me cayó un ídolo”

“Nooo. Yo lo admiraba pero ya NO”

Las imágenes también han sido proyectadas por personalidades del medio del espectáculo como la conductora Elisa Beristain de Chisme No Like que lo mostró en Instagram escribiendo: “lamentable Vicente Fernández en plena acción tocando el seno de esta fan quien le pidió foto. ¿Qué opinamos? Las críticas no se han hecho esperar y dicen que este comportamiento no es aceptable”. (Fuente: UNO TV)