Amenaza Francisco Amaro con su salida del PRI, tras acusar traición en el partido

CANCÚN, MX.- A la directiva nacional del PRI no le interesa lo que se piense en Benito Juárez, hay traiciones y se usa como moneda de cambio para intereses ajenos a los verdaderos militante del partido, expresó Francisco Amaro Betancourt al hablar sobre el resquebrajamiento del Revolucionario Institucional en el municipio por la designación del candidato a la presidencia municipal.

En el ámbito local Jorge Rodríguez Méndez, Amaro Betancourt, Mario Castro Basto, Berenice Polanco, Leslie Hendricks Rubio y Candy Ayuso son los principales nombres que se mencionan como candidato a la presidencia municipal. Sin embargo, desde la cúpula nacional se desea imponer a José Luis González, pese a que dejó el PRI, para irse al Movimiento Auténtico Social (MAS).

Ante esa insistencia de imponer desde la cúpula nacional priista, algunos aspirantes, como Mario Castro Basto, amagaron con dejar el partido y, en su caso, Amaro Betancourt indicó que próximamente tomará una decisión, pues no tendría caso mantenerse en un lugar donde se trate de aportar y trabajar, pero no se les tome en cuenta.

“El PRI viene a la baja, no hay respeto por el trabajo que se realiza aquí, todos los acuerdos se manejan desde la cúpula nacional, pues para ellos Quintana Roo no existe”, enfatizó en entrevista para Pulso AM.

“Quedó demostrado que al Comité Directivo Nacional no le interesa lo que se desee aquí, no se toma en cuenta a los que levantaron la mano aquí, aquellos que trabajan y lo hacen desde hace años, con una imagen de respeto, honestidad y transparencia”, añadió el ex dirigente priista.

Amaro Betancourt aclaró que su inconformidad no se da porque no sea el elegido, pues desde hace más de un año, cuando comenzó este proceso, se acordó entre todos que el que tuviera las mejores posibilidades fuese el candidato, y a partir de esa decisión trabajar todos juntos con la encomienda de rescatar Benito Juárez.

“Este no es un asunto de que no me toque, sino de la forma y falta de respeto que se da a los priistas de Benito Juárez. Hay alta traición, sólo se está tratando de satisfacer intereses propios y mantener el control”, añadió.

“Es un mensaje malo para la sociedad, no deberíamos permitir que se burlen de los ciudadanos, pero desde arriba el partido lo hace, no le interesan el trabajo ni la propuesta que pueda generar cambios a favor de todos”, agregó. (Infoqroo)