BAJA CALIFORNIA | El priista Jorge Hank Rhon buscará la gubernatura por el PES

BAJA CALIFORNIA, MX.- “La paz yo la traigo todos los días, será porque no me acuerdo de las cosas malas… prefiero no pelear”, dijo Jorge Hank Rhon, al aceptar la candidatura al gobierno del estado por el Partido Encuentro Solidario (PES), publicó Proceso.

Así, Hank Rhon borró de un plumazo los señalamientos en su contra por el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda “El Gato” en los años 80, el tráfico de especies en peligro de extinción, entre otros escándalos que no lo han frenado para incursionar en los juegos de apuestas y en el futbol profesional con los Xolos.

Luego de arropar la frase de “paz y conciliación” a la que hizo referencia el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, el aún priista llamó a todos los que se quieran sumar a su candidatura para que “juntos” ganen la elección y arrebaten a Morena la gubernatura.

El también exsuperdelegado federal en Morelos y presidente del PAN evocó un pasaje de la Biblia donde se expresa que “el hombre cosecha lo que siembra”, para referirse al controvertido político y empresario:

“Él vino a sembrar a esta ciudad y podrán decir lo que quieran… hoy esta ciudad es punto de inversión económica porque hace muchos años el ingeniero tuvo la visión de radicar acá y convertirse en una persona de Tijuana. Hoy esta simplemente, cosechando lo que sembró”.

El PES, partido que en 2018 se alió con Morena para la elección presidencial, señaló que “la transformación” no llegó a Baja California, y aunque no se refirió de manera explícita a Morena ni al gobernador, Jaime Bonilla, sí dijo que “con tristeza en Baja California hubo un cambio para no cambiar nada, una transformación para no transformar nada y estamos esperanzados que en esta ocasión que hemos venido sembrando el discurso de paz y reconciliación lleguemos a la gubernatura, bienvenido ingeniero Hank”.

Queremos ser el partido de la paz y la reconciliación, añadió Hugo Eric Flores, a lo que de inmediato Hank Rhon dijo y repitió en conferencia de prensa, “la paz, yo siempre la quiero, me gusta vivir en paz; esa la traigo desde siempre y la reconciliación”.

Antes, por la mañana, el gobernador Jaime Bonilla se refirió a la candidatura y dijo que antes de ser candidato “regrese lo que se robó”, durante la conferencia, Hank Rhon respondió primero: “a palabras necias, oídos sordos” y añadió con mofa: “ojalá y me hiciera el favor de hacerme llegar la lista, para ver quién se lo llevó y a ver cómo se lo regresamos”.

Enfundado en botas, pantalón negro, playera roja y chaleco del mismo color, Hank Rhon llegó a su hotel donde se hizo el anuncio, luciendo una melena larga, barba y cubierto por un cubrebocas que complicaba entender sus palabras.

Ahí, luego del anuncio, el empresario y político, hijo del emblemático creador del llamado grupo político, Atlacomulco, el profesor Carlos Hank González y quien acuñó la frase y como uno de sus valores que “político pobre es un pobre político”, recibió el símbolo del PES, una paloma de aprobación, la cual colocó en su ropa.

A Jorge Hank Rhon, quien por tercera ocasión disputará la gubernatura, la dirigencia del PES pretende hacerlo el candidato de las organizaciones civiles y no solo del partido. Y es que en el estado la llamada alianza PRI-PAN-PRD generó un cisma al interior del PRI pues muchos de sus militantes pretendían que fuera el hijo del profesor, su abanderado. Al negársele esa oportunidad se espera que muchos migren su voto al PES y avalen a Hank Rhon.

Hank Rhon se mudó a Tijuana al final de la década de los 80, originario de Toluca, Estado de México. Su paso por la ciudad fue controvertido pues se le ligó en algún momento con el asesinato del periodista y coeditor del semanario Zeta, Héctor Félix Miranda “El Gato. Además, en algún momento, el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa por lo que no puede ingresar a los Estados Unidos.

Del estado, Hank comentó, “Baja California me dio la oportunidad de ampliar ese pequeño negocio por todo el país”, se refirió a las casas de apuestas que hoy se encuentran en todo el país.

El dirigente del PES dijo que querían darle a la ciudadanía del estado la oportunidad de hacer un gobierno entre todos y añadió:

“Hace algunos años nos tocó ver el actuar del ingeniero, es el tercer intento por la gubernatura y nos tocó ver un quiebre muy importante en nuestro país, y desafortunadamente, Baja California no tomó ese rumbo. Un rumbo que era necesario”.

Y Hank dijo: “los invito a que juntos… a que todos juntos, los ciudadanos que somos todos, para que todos juntos podamos hacer de este estado lo que nosotros queremos. Yo hablo de nosotros porque soy bajacaliforniano, nací en Toluca….pero llegué hace 36 años”.

“…Yo sé que mi partido hizo mucho esfuerzo, pero de las 15 gubernaturas en juego, siete son para mujeres y a Baja California le tocó mujer (se refiere al PRI y la alianza con PAN). El presidente del partido (Alejandro Moreno Cárdenas), me preguntó cómo la veía y le dije que con toda la pena pero que cambiar de sexo no podía y pues… A mi no me gusta pelear”.

“Yo estoy listo para que junto con el partido (PES) invitemos a todos para lograr que Baja California sea gobernada por un servidor y que sea uno de los primeros estados. Quiero que juntos, siempre ayudándonos, escuchándonos, logremos ser un buen gobierno”.

Luego, dijo que la sana distancia no le gusta, que lo de él es escuchar, saludar a la gente, “sin embargo, sería una irresponsabilidad no guardar la sana distancia y contagiar a alguien”, luego pidió el apoyo de gente que se sienta triste o menospreciada para que lo apoye en este, su tercer intento por lograr la gubernatura del estado, y que si algunos priistas lo quieren acompañar, bienvenidos, pues dijo, “yo vengo a tratar de ser gobernador para todos”. (Fuente: Proceso)