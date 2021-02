“¡NO PODEMOS PAGAR PARA TRABAJAR!”: Empleados de empresas banqueteras en Yucatán levantan la voz ante el cobro de hasta 3 mil 944 pesos por certificado sanitario

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Debido a que la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, solicita a todas las empresas que tramiten su Certificado de Buenas Prácticas Sanitarias para obtener los permisos para regresar a laborar, integrantes de la Cámara de Banquetes y Proveedores de Yucatán (Cabapy) afirman: no podemos pagar para trabajar, ya que tienen que destinar hasta tres mil 944 pesos por dicho papel.

Además de que presentan como argumento el hecho de que no tienen dinero, consideran como falta de empatía que el Gobierno del Estado de Yucatán les cobre por este certificado.

Érika Vega, vicepresidenta de la Cámara de Banquetes y Proveedores de Yucatán (Cabapy), mencionó que además, les piden este requisito, pero ni siquiera han tenido otras reuniones para que les digan cuándo pueden volver.

“Abrieron la plataforma para que nosotros podamos tramitar esos certificados, pero ahora es con un cobro y no estamos de acuerdo con esa medida porque el tema económico es difícil; para muchos esa cantidad no es tan fácil que la puedan dar. No podemos pagar para trabajar”, aseguró.

Además, mencionó que durante estos 11 meses sin laborar, algunas personas hubiese contaban con dinero ahorrado, pero en realidad no se preparaban para esta contingencia sanitaria, por lo que hay a quienes ya se les agotaron los recursos.

“No tenemos el dinero para pagar lo que se pide, hay quienes nos llaman y nos dicen de forma muy desesperada: ya no tengo dinero, no puedo pagar mi luz y agua o no tengo para comer”, agregó.

Para ella es impotencia que no tenga muchas herramientas para ayudar a las personas que recurren a quienes se encargaban de laborar estos eventos periódicamente.

“Esas llamadas nos llenan de angustia porque se trata de personas que nos dieron su trabajo y tiempo, también mucho apoyo para sacar adelante nuestros servicios a la hora que fuera, aun así si se tratara de madrugada”, relató.

Hay que mencionar que no es el único rubro que tiene que pagar por los certificados, sino en la página que se puede ubicar con este link: https://certificaturismo.yucatan.gob.mx/, es posible ver que los guías de turistas tienen que pagar hasta mil 392 pesos; mientras que las empresas tienen que destinar hasta tres mil 944 pesos. (Noticaribe)