“EN PLAYA DEL CARMEN, UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES”: Plantea Wilians Ferrer cerrar la brecha de la desigualdad provocada por la alta inmigración hacia la Riviera Maya

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Pese a la baja de turismo a nivel nacional en hasta un 46% a causa de la pandemia, de acuerdo a datos del INEGI, ciudades como Cancún y Playa del Carmen han aumentado su afluencia en el turismo desde el último trimestre de 2020 y parece que el pronóstico continuará con un crecimiento positivo para 2021. Pero tal parece que este año que comienza, no solo trae un buen augurio para el turismo sino también para la vivienda, informa la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

La AMPI estima que en 2021 habrá un alta tasa de migración en la zona de la Riviera Maya, pues tan solo el año pasado se registraron 1,800 ventas de inmobiliario en la zona; es decir, gracias a la pandemia y al trabajo remoto, más personas han optado por un cambio de residencia a destinos más paradisíacos como “casas de vacaciones”.

No es de extrañar que personas provenientes de la Ciudad de México o Guadalajara prefieran destinos como Playa del Carmen, debido a su ambiente cosmopolita por el turismo, pero también porque es una zona relativamente tranquila donde muchas de las familias se dedican al comercio, pesca y venta de alimentos.

Este incremento de gente resulta importante pues promueve el consumo local, sin embargo también representa un problema que desde hace mucho se ha gestado en el municipio de Solidaridad, ya que esta migración también representa mayor competencia por el empleo y recursos, además que afecta a los intereses, tradiciones y cultura de los habitantes originarios de Playa del Carmen.

Es importante que si este fenómeno sigue ocurriendo, el trato y la preferencia a los ciudadanos sea igualitario y se escuchen las demandas en la gestión de servicios básicos y necesidades de todos en Playa del Carmen, sobre todo de quienes menos tienen.

Quien se postule a los comicios electorales de 2021, debe tener esto en mente para el municipio de Solidaridad, de lo contrario la desigualdad entre foráneos y locales seguirá acrecentando, amenazando la cultura local y el bienestar de los solidarenses.

No es malo que alguien que no es oriundo de Playa del Carmen, desee vivir en la zona, sino que el problema ocurre cuando no se toma en cuenta a la comunidad local o si los foráneos no participan ni respetan la cultura del lugar.

Alguien que demuestra que es posible la unión en Solidaridad es Wilians Ferrer, nacido en Tabasco, pero quien desde que llegó a Playa del Carmen se ha involucrado con la comunidad, ha participado y ha denunciado las injusticias que afectan los derechos más básicos de los ciudadanos. Wili no es alguien indiferente, por el contrario, es alguien que quiere devolver a los ciudadanos lo mucho que Playa del Carmen le ha ofrecido y eso trasciende partidos o colores, es simplemente las ganas de hacer las cosas mejor y hacer válida la voz de todos. (Agencia Noticaribe)