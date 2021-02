No aprobar reforma eléctrica de AMLO, pide Ricardo Anaya; sería retroceder décadas, advierte

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya llamó al Congreso a no aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, que revierte parte de la reforma energética de Enrique Peña Nieto que el panista aprobó a cambio presuntamente de recibir casi siete millones de pesos, publicó Proceso.

“Si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas”, advirtió Anaya, quien reconoce que la ley de Peña Nieto, aprobada por senadores del Partido Acción Nacional (PAN) que recibieron sobornos de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), beneficia a las empresas privadas, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Con la ley actual, la CFE está obligada a comprar primero la electricidad más barata, que proviene de fuentes limpias. Con la reforma que propone el gobierno, por increíble que parezca, se pretende que la CFE compre primero la electricidad más cara y más sucia, producida con el residuo más contaminante del petróleo: el combustóleo”, subrayó.

La reforma eléctrica de AMLO, que pretenden votar esta semana, te puede afectar más de lo que te imaginas: promueve generar energía sucia y cara. Uno de los errores más graves desde que entró como presidente. Te quiero decir por qué lo hacen y por qué no quieren que lo sepas. pic.twitter.com/heJNvHxJaP — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 22, 2021

Como parte de su campaña por la candidatura presidencial en 2024, que incluye recorrer mil municipios del país, Anaya difundió desde temprano de este lunes un video desde la refinería de Tula, Hidalgo, en el que detrás de la iniciativa de López Obrador intenta de deshacerse del combustóleo que generan las refinerías de Pemex, que es altamente contaminante.

“La razón es muy grave y no quieren que la sepas”, expone Anaya, quien acusa que “el gobierno tiene tanto combustóleo que ya no sabe qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, justo porque contamina muchísimo”.

Y ante eso, según Anaya, el gobierno tiene la “brillante idea” de quemar el combustóleo para generar electricidad en las termoeléctricas de la CFE, lo que produce una terrible contaminación, como la generada por la refinería de Salamanca, Guanajuato, donde se decretó una contingencia ambiental.

Pero Anaya, en vez de ir a la refinería de ese estado que gobierna el PAN, grabó su video en la refinería y la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, donde acusa que la iniciativa de López Obrador va en contra de las mejores prácticas e incluso en contra del sentido común, ya que le da preferencia a la energía sucia y cara sobre la limpia y barata.

Pero lo peor, insiste Anaya, es que afectará directamente a la población, porque se va a contaminar el aire y porque al ser más caro usar el combustóleo, sucederá una de dos cosas: “o te suben la luz o usan los impuestos para subsidiar, lo cual implica que haya menos dinero para servicios como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas, becas”.

Por ello, Anaya hace un llamado al gobierno a “que no cometa este error, que consulten especialistas de la UNAM y de las mejores universidades mexicanas y se van a dar cuenta de la gravedad”.

Y ratificó: “Al gobierno le pido que deje de mentir. Asómense al mundo. La intermitencia de las energías limpias tiene solución. En Islandia el 100% de la energía proviene de fuentes renovables; en Noruega, el 98%; en Kenia el 70% ¿Y nosotros apostando por el pasado y por contaminar el aire?”. (Fuente: Proceso)