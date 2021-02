Origel se mofa de sus detractores; está en Miami y ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- El conductor de televisión Juan José Origel difundió en sus redes sociales que ya se encuentra en la ciudad de Miami donde recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, publicó Proceso.

Con una marcada dosis de sarcasmo, el comentarista de espectáculos de la televisión mexicana se jactó de que no tuvo ningún problema para ingresar al vecino país del norte, luego del escándalo que provocó al presumir que en un reciente viaje a la Florida aprovechó para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y de paso lamento que México, su país, no le haya brindado esa oportunidad.

“Ya estoy vacunado. Ya me pusieron la segunda, así es que vine, no tuve ningún problema para entrar, ningún problema para llegar, ningún problema para vacunarme, ni me quitaron la visa, ni me hicieron nada, me trataron como siempre, muy bien”, comentó.

En el video que subió en su cuenta de Instagram, Origel afirmó que, a pesar de contar con la protección del fármaco, seguirá respetando las medidas preventivas, pues, como han advertido los expertos, dijo, la vacuna no garantiza al 100 por ciento que la gente no se vaya a enfermar de covid-19 ni que deje de transmitir el nuevo coronavirus.

“No me queda más que dar gracias a Dios por estar vacunado. De todos modos, me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguir haciéndolo, aunque estemos vacunados, porque esto va a seguir”

Gracias Dios mío, por recibir la segunda vacuna! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/HOz53GjCmt — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) February 24, 2021

También hizo votos porque pronto todos puedan tener la inmunización. “Lo único que le pido a Dios es que ojalá todos estemos vacunados ya, eso es lo más bonito”

Y se despidió con una carcajada, acompañado del siguiente comentario: “Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami”. (Fuente: Proceso)