AMLO sugiere que en Yucatán regresarán a clases antes de que termine el ciclo escolar

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Durante su visita a Yucatán, por la supervisión de obras en relación al Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que tanto docentes y estudiantes podrían regresar a clases antes que finalice el ciclo escolar, siempre y cuando todo el personal magisterial esté vacunado contra coronavirus (COVID-19).

“Si vacunamos a todos los adultos mayores de Yucatán y también a maestras, a maestros, a trabajadores de la educación, podemos reiniciar las clases presenciales en Yucatán antes de que finalice este ciclo escolar”, precisó.

No obstante, en relación al tema, indicó que dependerá de que no fallen los contratos, los compromisos de suministro.

“Pero ese es el propósito, que pronto puedan los niños, los estudiantes regresar a clases, porque como lo vengo diciendo, es muy importante la educación presencial, la escuela es el segundo hogar”, añadió.

En este sentido, AMLO dijo que sí se ha resuelto en parte el problema con la educación a distancia, por televisión, por internet, pero no es lo mismo, por lo que consideró urgente que todos regresen a las aulas, tanto docentes como alumnos.

En relación al tema de las vacunas, precisó que decidió dar indicación de que fuesen vacunados primero las personas adultas mayores porque de esa manera se disminuye la mortalidad por COVID-19 en un 80 por ciento.

Sobre las elecciones

Advirtió igual que no haya fraude electoral en el próximo ciclo de elección democrática

“Vamos a dar este paso juntos para garantizar en Yucatán que en las próximas elecciones no haya fraude electoral. No estoy hablando al tanteo. Aquí en Yucatán a veces en elecciones compraban hasta bicicletas, grandes cantidades de bicicletas para repartir en vísperas de las elecciones. No sólo eso, antes de la elección mataban una vaca, dos vacas para darle carne a la gente y llevarlos a votar”, señaló.

De igual forma dijo que no es un caso aislado de Yucatán, sino de todo el país.

Sobre el Tren Maya

Sobre la obra, dijo AMLO que regresará en tres meses para evaluar los avances.

“No podemos fallar porque no hay tiempo. Yo, si así lo decide el pueblo y el creador, voy a estar nada más hasta el 2024, no voy a reelegirme, soy maderista, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección, tengo nada más hasta septiembre del 24 y el Tren Maya tiene que estar funcionando en el 23”, agregó. (Noticaribe)