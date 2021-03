“No es por miedo, es para proteger el inmueble”, responde AMLO, tras blindaje de Palacio Nacional previo a marcha feminista

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Desde Maxcanú, Yucatán, durante la supervisión de las obras del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo abiertamente en relación a las vallas puestas frente al Palacio Nacional previamente a las protestas por el Día Internacional de la Mujer que no es por miedo y que las colocaron para proteger al inmueble, los monumentos históricos, porque cuesta trabajo despintarlos.

“Allá en la Ciudad de México pusieron también una valla porque va a haber una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando”, precisó AMLO.

El presidente agregó que lo que buscan es evitar que haya personas heridas, pero sobre todo, que es para evitar daños al edificio.

“Tenemos que protegernos y también proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos. Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo a Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios, que tienen siglos. Entonces, es mejor protegerlos”, dejó en claro.

A pesar de que dijo que no impiden el derecho a manifestación, de gritar y hasta insultar, sí procurará evitar las provocaciones.

“Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo? Pero eso que no se confunda. No es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde”, indicó.

Recordó que el año pasado, durante la marcha de las mujeres, hubo presencia de bombas y explosivos a la puerta de Palacio, situación que causa daño al inmueble.

“Yo prefiero esa protección a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente, enfrentarlos, no, porque eso sería dañino”, indicó. (Noticaribe)