La pinta del Monumento a Los Montejo fue celebrada y en otros causó indignación y las mujeres feministas afirmaron: “¡Somos malas, podemos ser peores!”

MÉRIDA, MX.- Durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, miles de yucatecas salieron a las calles para protestar y pedir un alto a la violencia de género que ha causado feminicidios, por lo que a modo de exigencia, pintaron el Monumento a Los Montejo, acción que fue aplaudida y rechazada por la ciudadanía.

Para algunas personas, el Monumento a Los Montejo es insignia de racismo y clasismo, por lo que el hecho de ser pintado hoy por grupos feministas, fue un acto de valentía.

Sin embargo, hay quienes se preocupan más por el cuidado de los monumentos históricos y este hecho causó indignación, pues aseguran, podría tratarse de vandalismo.

En el Centro Histórico de Mérida, las mujeres se reunieron en el Parque Santa Ana para después partir y de ahí ocupar la avenida principal Paseo de Montejo, en donde marcharon con pancartas llenas de consignas y algunas, como petición al gobierno estatal y federal, sobre mayor protección a las mujeres.

A su regreso al punto donde se reunieron primero, se detuvieron para así pintar el monumento a Los Montejo y con el grito ‘¡Fuimos todas!’ protegieron los rostros de las primeras que pintaron la estructura.

¡Las estatuas no grita, no lloran, no sangran!, enunciaron las mujeres durante el suceso y también aseguraron ¡Somos malas, podemos ser peores y al que no le guste, se jode!

Cuando ellas regresaron al parque Santa Ana, personas que no estaban en la marcha se detuvieron a leer los carteles que dejaron las mujeres que exigen respeto a sus derechos y un alto a la violencia.

En la marcha estuvieron presente mujeres de todas las edades e integrantes de diversos colectivos, aunque también las hubo quienes no forman parte de alguno.

Las mujeres afirmaron que el patriarcado se va a caer, además que no se van a callar y saldrán a las calles cuantas veces sea necesario, pues en Yucatán, uno de los estados más seguros del país, hay feminicidios que incluso no están resueltos. (Noticaribe)