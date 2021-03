MARCHAN MUJERES EN QUINTANA ROO: Colectivos feministas toman las calles en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen

Por Saraí Reyes y Rafael Briceño

CANCÚN, MX.- Integrantes de colectivos feministas y de la sociedad civil se manifestaron esta tarde en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen, para conmemorar el Día internacional de la Mujer.

MARCHA CANCÚN | Marchan colectivos feministas en zona hotelera para conmemorar el #8M. Inmigrante Danes se suma por desaparición de su hijas en España

Bajo la lluvia más de 500 mujeres marcharon en la zona hotelera de Cancún este 8 de marzo para conmemorar el día internacional de la mujer y visibilizar la lucha que han emprendido en la búsqueda de los derechos plenos de las mujeres y para levantar la voz para que se haga justicia a las víctimas de violencia.



La marcha pacífica dio inicio a la altura del kilómetro 4 frente al teatro de Cancún, avanzó por el bulevar Kukulcán, hasta llegar a la explanada de la asta bandera donde exigieron que sus voces sean escuchadas.

Ahí llamó la atención la participación de Rene Kristoffersen, quien el pasado 15 de marzo cuando radicaba en Europa, su esposa, su hija Amanda de 4 años y Eve, una bebé de tan solo 6 semanas fue encontradas muertas en un domicilio de Gibraltan España y motivado por esta pérdida decidió acompañar a las mujeres para pedir un alto a los feminicidios y no haya violencia de ningún tipo hacia las mujeres.

Con pancartas en mano, también se pudo observar a varias madres de familia acompañadas de sus hijas marcharon en el contingente, lanzando consignas de justicia por todas las mujeres desaparecidas y que han sufrido violencia de todo tipo.

Encabezada por una gran manta que decía “PARA NOSOTRAS TODOS LOS DIAS SON DE MUERTAS. ASESINADAS. NI UNA MENOS”, las feministas marcharon llevaron como código de vestir prendas en color negro con algún detalle en verde o morado, además de carteles y pancartas con frases exigiendo las garantías a sus derechos.

La marcha paralizó el tráfico del carril que va del centro de Cancún hacia la zona hotelera, ya que esta calle fue tomada en su totalidad, situación que causó descontento entre los trabajadores, turistas y residentes que transitaron por la zona.

Al llegar a la asta bandera el contingente se disipó por la fuerte lluvia que se dejó caer y solo un reducido grupo se mantuvo para hacer escuchar su voz, pidiendo justicia, equidad e igualdad.

MARCHA CHETUMAL | LAS MUJERES VOTAMOS Y VETAMOS EN ESTAS ELECCIONES: Participan más de 500 mujeres en marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer

Tras manifestar que no quieren instituciones omisas que sólo simulan acciones, integrantes de diferentes colectivos que marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer afirmaron que no permitirán que la administración del gobernador Carlos Joaquín González siga violentando de manera flagrante a las miles de mujeres que salen a la calle a luchar por sus derechos y criminalizando a las defensoras de derechos humanos.

Después de recorrer la avenida Héroes, saliendo del Museo de la Cultura, pasar por la explanada de la Bandera y terminar en el edificio del poder legislativo advirtieron a los 13 diputados que votaron contra la despenalización del aborto en Quintana Roo “no olvidaremos sus nombres. Las mujeres también votamos y vetamos en estos procesos electorales”.



Asimismo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado le dijeron que no permitieran que sigan simulando con miles de protocolos que no redundan en el acceso efectivo a la justicia para las miles de mujeres que son violentadas o asesinadas.

Hoy le decimos a todo el aparato del Estado, que no tendrán nunca más la comodidad de nuestro silencio, y que nuestra rabia y nuestra lucha no cesará hasta que no haya una sola mujer asesinada, hasta que no haya una sola mujer violentada, hasta que la vida de las mujeres valga más que los monumentos, hasta que se garantice la vida digna de las mujeres, advirtieron.



La marcha reunió a unas 500 mujeres que portaron cartulinas para expresar su exigencia de un alto a la violencia contra la mujer y transcurrió en forma pacifica. Las participantes pegaron en el letrero que identifica a Chetumal como punto de entrada de México hojas y cartulinas con mensajes que identifican su movimiento.

MARCHA PLAYA | Manifestación de mujeres recorre la Quinta Avenida y termina frente al Palacio Municipal

Más de 800 mujeres se manifestaron hoy en Playa del Carmen, en exigencia de sus derechos y en contra de la violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Un primer contingente, de unas 250 activistas, avanzó por la Quinta Avenida desde la CTM, para dirigirse hacia la plaza 28 de Julio, frente al Palacio Municipal.



Para cuando llegaron a su destino, el número de participantes prácticamente se había cuadruplicado, gran parte de ellas vestidas de negro y con cintas o pañoletas violetas (en contra de la violencia de género) y verdes (en favor de la legalización del aborto).

“Somos el grito de las que ya no tienen voz”, “Quintana Roo feminicida”, “Hombres, no queremos su festejo, queremos su respeto”, “aborto seguro y legal”, eran algunos de los mensajes que portaban en cartulinas o mantas.



En la plaza, distintas activistas tomaron la voz, con auxilio de un micrófono, para exigir el fin de los feminicidios y la violencia de género, todo mientras la mayoría coreaba sus cánticos o mensajes alusivos a su causa.

Todo el evento transcurrió de manera pacífica. (Con información de Infoqroo y Agencia SIM)