INCLUYEN A ELOY PENICHE PARA UNA DIPUTACIÓN: Coalición ‘Va por México’ presenta a sus candidatos a diputados federales en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La coalición “Va por México” que integran el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), presentaron a los candidatos a diputados federales de los 4 distritos electorales plurinominales en Quintana Roo.

Por el PAN, Eugenia Solís Salazar el distrito 1; por el PRI José Alberto Alonso Ovando en el 2: también por el PAN, Eloy Peniche Ruiz en el distrito 3, por el PRD Niza Puerto Paredes en el 4; mientras que en las posiciones plurinominales van: María del Carmen Joaquín Hernández por el PRD y Eugenia Solís por el PAN.

El ex Vocero Carlos Orvañanos no fue considerado para ninguna posición.

Cabe señalar que la designación de Eloy Peniche, se da a raíz de la negociación que obtuvo con los dirigentes nacionales, en virtud de que ese distrito ya había sido destinado para el delegado del PRD, Juan José Marín, quien a su vez fue inscrito como suplente de Jesús Pool Moo, en la planilla a la presidencia municipal de Benito Juárez.

En conferencia de prensa encabezada por los representantes de las dirigencias nacionales, Armando Tejeda, del PAN, Rubén Moreira, del PRI y Luis Espinosa Chazaro, del PRD, dieron a conocer que en base a sus mediciones aventajan en 3 de los 4 distritos de Quintana Roo y en 1 están empatados con la condición “Juntos Haremos Historia”.

“¿Porque queremos unirnos?, para reorientar el presupuesto, tenemos obras como una refinería de dos bocas pero no hay medicamentos y tenemos un Tren Maya que no sabemos cuando inició ni cuando acabe, pero no hay vacunas ni para los adultos mayores y la gente, queremos ser un contrapeso en la cámara de diputados, vamos a revisar cuando tengamos una mayoría, que regresen los programas para los municipios, hoy no tienen presupuesto y por lo tanto los alcaldes no pueden cumplir con su labor”, expresó Armando Tejeda.

Añadieron que el PAN cuenta con una aprobación de entre 22 y 28%; el PRD, entre 8 y 10%, y el PRI de 10 a 15%, sobre el partido MORENA. (Noticaribe)