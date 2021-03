Prevé CPTQ niveles de ocupación superior al 50% en Semana Santa

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras dar a conocer que Quintana Roo alcanzó el 82% de recuperación turística, luego de la crisis por la covid-19, el director del Consejo de Promoción Turística (CPTQ), Darío Flota Ocampo, estimó que se espera alcanzar niveles de ocupación por arriba del 50% en Semana Santa con la llegada especialmente del turismo nacional.

“Con el turismo nacional vamos a ver un auge en muchos de los destinos del norte y sur del estado”, anticipó.

Explicó que no se podrán alcanzar las cifras del 2019 porque el turismo sudamericano, europeo y el mismo norteamericano no estarán llegando en gran cantidad por las restricciones de viajes por el tema de la pandemia y que esos segmentos aunados al turismo nacional lograron cifras de más del 90% en años anteriores.

Añadió que durante marzo se continuarán recuperando varios vuelos, luego de que se restableció la conexión aérea del Caribe Mexicano con España con el vuelo de Iberojet. También dijo que el pasado domingo inició operación la compañía aérea Frontier con cuatro vuelos a la semana en la ruta Cancún-Miami y para este jueves se reinicia el vuelo diario de Houston a Cozumel y otro más de Phoenix a Cancún, así como el próximo sábado estará llegando un nuevo vuelo Cincinnati a Cancún de manera semanal, mientras que parara fin de mes otro vuelo de Lisboa a Cancún de la aerolínea TAP.

Por otra parte, Darío Flota, agregó que con la alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos de seguridad y salud para que sus ciudadanos eviten viajar a México durante la Semana Santa, no prevén ninguna afectación con la llegada del turismo norteamericano.

Explicó que en esta alerta no hay ningún cambio en las medidas para viajar a Quintana Roo, que se mantiene en nivel 2 junto con la mayor parte de los países del mundo y solo se recomienda aumentar las precauciones y tener cuidado a los lugares a donde salen los turistas y en materia de salud se continua en nivel 4 para todo el país, y dijo que solo se advierte del repunte de contagios en algunos estados.

“Eso no cambió, sigue exactamente igual, no emitió un nuevo aviso de no viajar, sino que lo emitió igual, entonces no vemos una afectación que esto pudiera tener un mayor impacto y por lo tanto no hay ninguna acción a enfrentar esa noticia porque realmente no es una novedad”. Enfatizó.

Abundó que con respecto al segmento de spring breaker que son los que normalmente arriban afínales de marzo y principios de abril, no espera una llegada masiva en esta temporada, porque al no haber clases tampoco hay un periodo vacacional, y solo estiman que lleguen entre 10 y 15 mil turistas en esta temporada. (Noticaribe)