“MERCADERES SE FILTRARON EN MORENA”: Interpone David Tah Balam recurso por selección de candidatos en Tulum

TULUM, MX.- David Fili Tah Balam interpuso hoy un Recurso de Queja porque en el proceso de selección de candidatos a la presidencia municipal de Tulum violentaron sus derechos políticos, al no ser incluido en la supuesta encuesta que aparentemente determinó la nominación.

También anunció que presentará un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo.

En ese sentido, señaló como responsables de tales violaciones al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y al delegado Óscar Cantón Zetina, “quienes sin recato político convirtieron el proceso de selección en un sucio mercado al vender al mejor postor las candidaturas”.

En todo el estado a ninguno de los aspirantes se les mostró la supuesta encuesta, sólo se les mencionaba que porcentaje habían obtenido y “en mi caso fue peor porque me excluyeron y no aparecí en la supuesta medición al no incluirme en la encuesta, violando con ello mis derechos políticos, toda vez que me registré como aspirante en los términos establecidos en la convocatoria que emitieron”, aseveró.

Por esa razón y con la esperanza de que repongan el proceso he presentado este día mi queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia, indicó.

Enfatizó que tanto Delgado como Cantón traicionaron los principios y los estatutos de Morena y más aún la confianza del fundador y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al descarrilar el despliegue de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, toda vez que difícilmente el partido podrá reponerse del desprestigio en qué lo sumieron, “los mercaderes de la política del viejo régimen que como la humedad se infiltraron en Morena y hoy enlodan y destruyen el proyecto que con tanta dedicación construimos con nuestro líder Andrés Manuel López Obrador”. (Noticaribe)