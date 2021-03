Hija del ‘Mencho’ apuesta por sentencia mínima tras declararse culpable en EU…

ESTADOS UNIDOS.- Jessica Johanna Oseguera González, hija del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, aceptó su culpabilidad en cinco cargos relacionados con apoyo financiero al grupo criminal y, aunque obtuvo el beneficio de quedar libre tras 51 meses arrestada, queda pendiente que la Corte del Distrito de Columbia avale esa sentencia o la aumente, publicó infobae.com.

“Me declaro culpable porque de hecho soy culpable de los delitos identificados (…). Reafirmo que absolutamente ninguna promesa, acuerdo, entendimiento o condición ha hecho o celebrado en relación con mi decisión de declararme culpable, excepto los establecidos en este Acuerdo de declaración de culpabilidad”, firmó a mano la hija del Mencho el 10 de marzo pasado.

Oseguera González aseguró que debatió a profundidad con su abogado, Steven McCool, sobre el pacto con EU. El acuerdo le fue traducido al español y entendió los datos de la versión en inglés.

De ahí que aceptó su culpabilidad sin reservas, por voluntad propia y sin estar obligada legalmente ni por amenazas, mucho menos, bajo influencia de algo que pudiera intervenir en sus capacidades; según los documentos del expediente judicial consultados por Infobae.

El mismo miércoles de la semana pasada plasmó su firma en el documento 215 del caso en que renunciaba a su derecho a juicio por jurado. Esto fue aprobado por Beryl A. Howell, juez de la corte del Distrito de Columbia, el viernes 12 de marzo, cuando el Departamento de Justicia notificó oficialmente del convenio.

Los términos finales de una declaración de culpabilidad fueron acordados entre abogados y el gobierno de EU el 8 de marzo, pero no fue sino hasta el día siguiente que Steven McCool sostuvo una reunión de dos horas con su clienta donde pudo leerle el documento en español y ella aceptó de palabra. Para el 10 de marzo todo quedó en papel con su rúbrica.

De acuerdo con el expediente del caso 1:20-CR-040, Jessica Johanna Oseguera González, la Negra, fue responsable de participar en transacciones, tratos o intereses en bienes, en empresas que apoyaron a las actividades criminales del CJNG. Ella reconoció haber estado al frente de esas compañías.

Se trata de J&P Advertising, JJGON SPR, Cabañas las Flores, Mizu Sushi Lounge, Operadora Los Famosas SA de CV y Onze Black, negocios fichados por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2015, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus actividades relacionadas con narcotráfico.

Según las acusaciones, ella siguió al frente de las operaciones y en esas empresas continuaban siguiendo sus órdenes después de la designaciones de la OFAC. En aquel entonces se enviaron correos a las direcciones identificadas con los negocios por la designación en el Departamento del Tesoro; además, a sus familiares y conocidos, como al mismo Nemesio Oseguera Cervantes y al tío de Jessica Johanna, Abigael González Valencia (hermano de Rosalinda González Valencia, esposa del Mencho).

La Negra renunció a todas las defensas afirmativas que pudieron presentarse si este asunto hubiese procedido a juicio. Entendió que las sanciones por esos delitos conllevan 10 años de cárcel y multa de hasta 10 millones de dólares. Pero al haber reconocido que era directiva de las empresas, debería pasar hasta 30 años tras las rejas y pagar cinco millones de dólares.

“La acusada también comprende que no podrá retirar su declaración de culpabilidad si cree que la sentencia del Tribunal impone es demasiado dura”, refiere el acuerdo de declaración de culpabilidad consignado por este medio.

Se especifica que pagará una transacción especial de 100 dólares por delito grave, muy lejos de los USD 500 mil que había ofrecido el 2 de marzo de 2020 para seguir su proceso fuera de prisión. Sin embargo, la Corte puede imponerle una multa que sea suficiente para costear al gobierno por los gastos de cualquier encarcelamiento, periodo de libertad supervisada y prueba.

A decir de las autoridades estadounidenses, la criminalidad de la hija del Mencho es de categoría uno, es decir, del rango más importante en el CJNG.

Pese a que podría salir libre luego de cuatro años y tres meses (en junio de 2024 porque lleva un año encarcelada), por recomendación de los fiscales de EU, eso estará sujeto a que ella haga una divulgación completa y precisa a la Oficina de Libertad Condicional sobre las circunstancias que rodearon las conductas de su delito relevante.

Además, si se descubre que ha mentido sobre hechos al gobierno, antes o después de que entre en vigor el acuerdo de declaración de culpabilidad, la sentencia recomendada quedará sin efecto. O si comete una conducta indebida luego del pacto con las autoridades, incluyendo delitos federales, estatales y la violación de cualquier término en su libertad, así como mentir a cualquier entidad gubernamental o funcionario de EU.

No puede retirar su declaración de culpabilidad si la sentencia es igual o inferior a la sentencia reglamentaria máxima (30 años). Por lo cual, el documento que firmó se trata de una predicción, no una promesa, y tampoco es vinculante para el gobierno o la Corte.

Por otra parte, Oseguera González quiso declararse culpable independientemente a las consecuencias de inmigración que ello puede implicar, incluso, si al quedar en libertad fuera deportada automáticamente de Estados Unidos.

Al renunciar al juicio ya no tuvo oportunidad de ser representada por un abogado y confrontar las acusaciones en su contra, ni obligar a los testigos a comparecer, presentando pruebas y decidir si testificar ella misma. A su vez, renunció a su derecho para que el acuerdo con las autoridades pudiera hacerse público; además, no puede apelar su sentencia o la forma en que fue determinada; y no atacará su declaración a menos que argumente que fue mal asesorada por un abogado, algo que ella misma firmó, no fue así, sino que estuvo satisfecha.

Mientras llega la fecha de sentencia permanecerá arrestada en el Departamento de Correccional del Distrito de Columbia. El gobierno de EU se reserva su derecho a describir por escrito o de forma oral, la gravedad de las conductas cometidas por la Negra, incluso, aquellos que no estén explícitos en los cargos.

Además, las autoridades podrán utilizar cualquier información auto incriminatoria en contra de la demandada, respecto a su sentencia.

Tras una defensa aguerrida en la que ofreció medio millón de dólares como fianza, argumentó un posible contagio de COVID-19 y solicitó desestimar presentación de testigos, Oseguera González y los fiscales de Estados Unidos presentaron una moción conjunta para que fuera anulada la audiencia programada para el próximo 22 de marzo y en cambio se estableciera una fecha de comparecencia para firmar un acuerdo de culpabilidad.

La defensa de la hija del Mencho no se detuvo durante todo el año, desde que ella fue detenida el 26 de febrero del 2020, tras acudir en Washington a la audiencia de su hermano, Rubén Oseguera, el Menchito; una acusación pesaba en su contra desde el 6 de diciembre de 2019. Ahora, la mujer de 37 años solo espera obtener el beneficio acordado, lo cual es muy probable que suceda el próximo 11 de junio. (Fuente: )