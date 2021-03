SUSTAZO: Avión de Viva Aerobús sufre accidente antes de despegar

JALISCO, MX.- Un avión de la aerolínea Viva Aerobús presentó una falla en el tren de nariz antes de despegar, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, y videos mostraron el hecho, publicó sdpnoticias.com.

Viva Aerobús informó que el accidente se dio a las 13:40 horas del 18 de marzo. El avión matrícula XA-VAX, previo al despegue del vuelo VIV4343, de la ruta Puerto Vallarta – Monterrey, presentó la falla en el tren de nariz, antes de despegar.

Según Viva Aerobús, los 127 pasajeros y la tripulación a bordo del avión salieron ilesos del percance. La empresa ya revisa la aeronave para dar con las causas del incidente, y aseguró que la revisa rutas alternas para los viajeros afectados.

Viva Aerobús lamentó el incidente y aseguró que tiene compromiso con la seguridad en cada uno de sus vuelos. El hecho provocó retrasos en el arribo de las personas a su destino.

VivaAerobus A320 experiences nosegear collapse during departure from Puerto Vallarta Airport in Mexico. No injuries reported. pic.twitter.com/DvreDRcgzJ

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) March 18, 2021