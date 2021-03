MÉDICOS ALISTAN MARCHAS EN QR: Saldrán a las calles de Cancún y Chetumal para exigir ser vacunados contra la COVID-19

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ignorados por las autoridades estatales que, desde el inicio de la pandemia, han desestimado las recomendaciones de especialistas y hecho a un lado en la campaña de vacunación, integrantes de 22 agrupaciones de profesionales de la salud integrados al Colegio Médico de Quintana Roo tomarán las calles de Cancún y Chetumal para exigir sean vacunados contra la covid-19.

“La aplicación de la vacuna se ha vuelto más un tema político que de salud. Desafortunadamente el manejo de la pandemia ha sido más económico que de salud ya que Quintana Roo depende del turismo”, explicaron.

Autoridades omisas

Lamentaron que desde un principio las autoridades gubernamentales no hayan colocado filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional de Cancún y no se haya pedido, como lo hacen otros países, comprobantes de no padecer algún síntoma de covid-19.

En estos momentos, aproximadamente un 50 por ciento de los trabajadores del sector salud aún se encuentran a la espera de ser vacunados, pero continúan atendiendo pacientes, con el riesgo de contagio.

El presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, José Antonio Danel Beltrán, manifestó que desde enero ha sido un constante envío de oficios a las autoridades gubernamentales para lograr que el personal de salud que se encuentra en primera línea de atención de pacientes de covid-19 sean inmunizados sin que haya una respuesta.

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo y el gobernador Carlos Joaquín González saben de la preocupación por la falta de vacunación del personal médico y la única respuesta es que todo depende del gobierno federal a través del Insabi.

Recordó que el 8 de marzo enviaron un oficio al gobernador Carlos Joaquín, la secretaria de Salud, el director de Protección Civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que hayan tenido respuesta.

Danel Bernal manifestó que más de 3 mil 700 trabajadores de la salud han muerto en México, cifra que se desconoce en Quintana Roo, ya que muchos han mantenido en secreto su enfermedad y en otros casos los diagnósticos de fallecimiento son por causas diferentes al covid-19, aún cuando haya sido por la enfermedad.

Destino turístico sin vacunas

Consideró ilógico que siendo Quintana Roo el principal destino turístico de México el personal médico no haya sido vacunado, aún cuando se encuentran en la primera línea de atención.

Durante la conferencia de prensa, afirmaron que la población incumple los protocolos sanitarios y el comportamiento es peor entre los turistas que no usan cubrebocas, no mantienen sana distancia, además que los establecimientos no respetan los aforos permitidos.

Consideraron que en estos momentos, la metodología para cuantificar el avance de la pandemia debe ser sometida a revisión y contrastar con otras variables, sobre todo por el comportamiento en zonas turistas.

Los integrantes del Colegio Médico de Quintana Roo lamentó que no sean considerados para la toma de decisiones en materia de salud no se hayan escuchado las propuestas presentadas.

Marcharán en Cancún y Chetumal

En conferencia de prensa virtual, el Colegio Médico de Quintana Roo anunció la realización de sendas marchas en Cancún y Chetumal.

En Cancún, la marcha saldrá del malecón Tajamar, pasando por la avenida Bonampak, hasta llegar al kilómetro 0 y de ahí a la fuente del Ceviche; en Chetumal saldrá desde el museo de la cultura Maya hasta llegar a la explanada de la bandera. El horario será a las 16 horas con 30 minutos y participarán integrantes del colegio médico, enfermeras trabajadores sociales, odontólogos, químicos asociaciones afines. (Noticaribe)