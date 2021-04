Verónica Camino, defensora de Félix Salgado, se registra como candidata a la alcaldía de Mérida

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La yucateca Verónica Camino, quien recientemente se caracterizó por ser defensora de Félix Salgado Macedonio y afirmó que las mujeres que lo denunciaron sólo lo hicieron por “fregar”, ya se registró como candidata a la alcaldía de Mérida por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo cual ha sido rechazado por parte de la ciudadanía.

A pesar de que Verónica Camino había dicho que no iría por la candidatura a la presidencia municipal de la capital yucateca, recientemente se dio a conocer su aspiración al cargo político.

Verónica Camino ha estado fungiendo como Senadora y su periodo va por seis años, no obstante, realizó el día de ayer su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) en Yucatán.

Expuso que aunque no estaba en sus planes, todos los cambios surgieron a raíz de las encuestas que realizó el partido, por lo que cumplió con las indicaciones internas de la agrupación política.

La noticia no ha sido muy grata ni bien recibida por parte de la población yucateca, ya que recientemente, enunció que las denuncias hechas por mujeres en contra de Félix Salgado Macedonio son una forma de “fregar”.

Hay que recordar que al menos hay una denuncia hecha en 2016 y ratificada en 2017 por abuso sexual en contra del político.

La funcionaria ha estado en medio de polémicas en el ámbito político y desde el punto de vista de las mujeres defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia, abuso y acoso sexual.

La molestia e inconformidad que han causado es por la raíz de sus comentarios, tales como:

“¿Por qué no lo hicieron antes? Si él cometió una conducta delictiva tenemos que pedirles a las autoridades competentes que hagan lo suyo. Así como a las mujeres que fueron a denunciarlo, qué bueno que lo hicieron, pero eso pasó hace mucho tiempo, ¿por qué no se quejaron hace dos años?, ¿por qué no se quejaron el año pasado?”, mencionó.

A raíz de esto, el anuncio de su candidatura a la alcaldía para Mérida no ha venido a bien a la ciudadanía. (Noticaribe)