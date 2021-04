RECLAMOS ANTE LA FISCALÍA EN CANCÚN: Nueva protesta de feministas por el asesinato de mujeres, entre ellas la salvadoreña Victoria

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Integrantes de diversos colectivos feministas de Quintana Roo realizaron una nueva protesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los asesinatos de mujeres que se han registrado y en especial por el caso de Victoria, la mujer salvadoreña que falleció a manos de la policía municipal de Tulum.



Con pancarta en mano y como parte de su protesta, nuevamente grafitearon las paredes de la Fiscalía, en la que plasmaron los nombres de las víctimas y acusaron a la policía de no cuidar a las mujeres y permitir que la inseguridad de haya desbordado en el estado.

“Pedimos un alto al asesinato contra mujeres, la policía no nos cuida, pedimos que se nos haga justicia, hoy levantamos la voz por aquellas que ya no están con nosotros y compartimos el dolor de miles de familias que han sufrido la pérdida y no ven avances en las investigaciones”, expresaron.

Al igual que la protesta del pasado 9 de noviembre, perdieron fuego a basura en la entrada de la Fiscalía, el cual fue cerrado ante la presencia del grupo de feministas.

Las feministas denunciaron que hay 45 alertas por mujeres desaparecidas en lo que va de este 2021, y hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado mayores avances de las investigaciones. (Noticaribe)