“ES INDIGNANTE”: Denuncian bañistas que Mandala Beach se adueña de la playa en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- En una clara violación al decreto presidencial de libre tránsito en las playas, el club Mandala Beach en Cancún colocó en playa Gaviota Azul, postes para delimitar la zona, obstaculizado el libre tránsito a los bañistas en plena temporada vacacional de Semana Santa.

A tan solo cinco meses de que se pusiera en ley la obligación de los concesionarios de la zona federal marítimo terrestre de permitir el libre tránsito, el Mandala Beach Club decidió delimitar con una valla para impedir que sus visitantes se junten con el resto de los turistas que acuden a esa playa, incluso colocando personal de seguridad por si algún bañista decide cruzar la línea divisoria.

Esta medida causa extrañeza entre los visitantes, quienes cuestionan los privilegios de dicho club de playas para apropiarse de una zona federal y obstaculizar el libre tránsito.

“Es indignante que los empresarios quieran adueñarse de nuestras playas y las autoridades no hagan nada, no nos pueden prohibir circular libremente en nuestras playas, ahora resulta que no quieren ni que volteen a verlos, ¿de qué privilegios gozan?, pedimos que se les retire la concesión, este espacio es de todos no para unos cuantos”, expresó Adriana Salvatierra, visitante de Guadalajara Jalisco.

“Las playas son de todos los mexicanos, no venimos aquí para ver este tipo de vayas, si así son las playas de Cancún, entonces que las promociones así, con estas delimitaciones para saber a qué no playa acudir, venimos de un lugar donde consideramos que aquí todavía podemos disfrutar libremente del mar y nos encontramos con lo mismo, este tipo de negocios acaban con lo atractivo de las playas”, señaló Elías Martínez, originario de Acapulco.

De acuerdo con las reformas a Ley General de Bienes Nacionales, publicada en octubre pasado, la concesión de usufructo de la playa, no le da derecho a las empresas a prohibir, de alguna forma, el libre tránsito por las playas. (Noticaribe)