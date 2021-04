Anuncia Gobernador acciones adicionales para el mejor desempeño de la policía de Tulum; Chetumal y Cancún lideran ranking estatal con más casos de COVID-19

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El gobernador Carlos Joaquín anunció que en próximos días se tomarán acciones adicionales para el mejor desempeño de la policía del municipio de Tulum, luego de que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública tomó el control a raíz del mal desempeño que venían realizando.

Abundó que ya se inició con el proceso de capacitación y durante esta misma semana se estarán anunciando algunas acciones más dirigidas específicamente a mejorar las condiciones de trabajo, capacitación y certificación de las y los policías de Tulum.

“Estaremos aplicando algunas acciones adicionales para las y los policías de Tulum, en dónde habrá una la vigilancia mucho mayor a sus acciones y a las herramientas que se han utilizado para llevar a cabo su trabajo, apoyarles a que hagan mejor las cosas, a que la policía tomé de nuevo esa dignificación que como corporación debe de tener y que ellos también por supuesto salgan beneficiados con esto y el mismo tiempo generen mayor confianza a la población de Tulum y a todo el estado”, afirmó.

Lo anterior, lo dio a conocer esta noche al manifestar su preocupación por que 8 colonias de Chetumal se encabezan la lista del ranking estatal con más casos activos de COVID-19 y dos colonias de Cancún en la semana del 4 al 10 de abril.

Por otra parte, el mandatario estatal dio a conocer que hay un sobrante de 15 mil dosis de las vacunas contra el COVID-19 en Benito Juárez que fueron destinadas para el sector de los adultos mayores y se tiene en la entidad a por lo menos 12 mil personas del sector salud público y privado que no han recibido la vacuna y que está en contacto directo con los pacientes que padecen coronavirus, por ello insistió en que la federación le dé las facilidades para que estas vacunas puedan ser aprovechadas en otros sectores.

“Porqué no tener esa flexibilidad para poder aplicarlas, no se ha podido por diversas razones porque hay ciertas estructuras demasiadas rígidas que no lo permiten, yo lo que pienso es ¿por qué tener vacunas congeladas, porque tenerlas almacenadas cuando toda la población hoy aspira a poder vacunarse”?”, cuestionó.

Insistió en que el aprovechar las vacunas permitirá tener menos enfermos, menos defunciones, menos hospitales ocupados y una más ágil recuperación económica y aunque en Benito Juárez se continúa aplicando las vacunas en la escuela San José, la demanda sigue siendo muy baja. (Noticaribe)