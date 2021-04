Arremete Hernán Villatoro contra Patricia Casados, delegada estatal del PT

CHETUMAL, MX.- Hernán Villatoro Barrios, autonombrado coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, lanzó fuertes comentarios contra la delegada nacional petista, Patricia Casados Pajín, quien por orden de su directiva nacional lo desconoció como diputado del partido, e indicó que en vez de seguir en luchas internas, debería pugnar por la unidad que tanto se necesita en este proceso electoral.

El legislador hizo un llamado a la unidad, a cerrar filas en apoyo de los candidatos petistas a diputados federales y a Patricia Casados a que se dedique hacer su trabajo, que es fortalecer la estructura electoral, promover el voto para que el PT no pierda su registro, en vez de mantener una actitud “mitómana y enfermiza de perseguir a gente de izquierda en Quintana Roo”.

“Está dedicada a aliarse con gente de lo peor. De mi parte, estoy tranquilo, pues soy diputado electo por un partido en el que estoy desde hace 24 años”, añadió.

Según dijo, el tema legal fue resuelto por el Tribunal Electoral de Quintana Roo y la Comisión Nacional de Garantía, Justicia y Controversia, por lo que no procedió que la Asociación Nacional de Legisladores del PT lo desafilie e, incluso, ya recibió el reconocimiento de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura.

Además de eso, indicó que anexaron el documento que firmó con el diputado Roberto Erales, anterior coordinador del PT, en el que por acuerdan que él esté al frente.

Al preguntarle si dejaría el cargo en caso de que la Comisión Coordinadora Nacional del PT se lo solicita, respondió que lo hará, aunque arremetió una vez más contra Patricia Casados, quien exige que deje el puesto.

“Hacerme a un lado, no darle la candidatura al diputado Erales ni Ana Pamplona es parte de una cadena de errores que está cometiendo. El PT no pertenece a la comisionada y no está a la altura de las necesidades y reclamos”, añadió. (Infoqroo)