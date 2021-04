‘Retiro’ de Jesús Seade duró menos de cinco meses… será embajador de México en China

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que ha propuesto a Jesús Seade como embajador en China, así como a Lilia Rossbach como embajadora en Argentina, publicó El Financiero.

“Va a estar Blanca Jiménez en la representación de México en Francia. Lilia Rossbach de Pérez Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del Gobierno de Argentina, (…) nuestra embajadora en Argentina. Y lo mismo, siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en la República Popular de China Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, apuntó.

El 11 de noviembre de 2020, Seade, que entonces era subsecretario de América del Norte de la Cancillería mexicana, informó su retiro. Dijo que deseaba regresar a su vida privada en Hong Kong.

“Tras estos meses de pandemia y una fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mi familia me reclama. Agradezco las opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado, para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venia señor presidente, me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho”, dijo Seade en el momento.

Por su parte, Lilia Rossbach Suárez es socióloga y actualmente es diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. (Fuente: El Financiero)