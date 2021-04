Anuncia Reyna Durán que se suma a la bancada del PAN

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La diputada local, Reyna Durán decidió sumarse a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional luego de haber renunciado a Morena y haberse declarado independiente el pasado mes de enero.

En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del PAN, acompañada del resto de los diputados locales dieron la bienvenida a la ex morenista y la exhortaron a que con su experiencia y visión, continúe el trabajo legislativo en beneficio de los quintanarroenses.

“Estamos contentos, sobre todo con esa responsabilidad de seguir construyendo para Quintana Roo desde la trinchera, desde donde ella está; no se trata hoy de denostar nada, sino de venir a construir y es algo que un servidor y a los diputados del PAN del grupo parlamentario nos motiva a seguir sumando más gente como la diputada Reyna, con ese objetivo de trabajar por el bien de los quintanarroenses”, expresó el líder estatal del PAN, Faustino Uicab.

Por su parte, la diputada Reyna Durán se dijo agradecida por la confianza de Acción Nacional, de abrirles las puertas, pues refiere que decidió abandonar las filas de Morena porque ese partido ya no representa los ideales para los que fue fundado.

“En la vida hay cosas que concluyen y el mío en el partido político en el que militaba ha concluido, como ustedes saben fui fundadora de ese instituto, siempre daré gracias por las experiencias vividas buenas y malas, sin embargo, hoy me atrevo a afirmar que ellos no representan aquellos por lo que lo que fundamos, durante mi andar en este medio he aprendido que lo verdaderamente importante es buscar el bienestar de las y los quintanarroenses y luchar de la mano con ellos”, señaló.

Insistió en que los intereses políticos de unos cuantos nunca está por encima de las y los intereses de Quintana Roo, por ello se suma al PAN, donde ve a un partido organizado y posibilidades de seguir construyendo por el bien de los ciudadanos. (Noticaribe)