Lidia Rojas Fabro, candidata de Movimiento Ciudadano, inicia campaña en bicicleta por la presidencia municipal de OPB

CHETUMAL, MX.- En punto de las seis de la mañana, a la salida de los primeros rayos del sol reflejados en la emblemática escultura del renacimiento, símbolo de fuerza y ahínco que describe a los otonenses,

Lidia Rojas Fabro, candidata a la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, por el partido Movimiento Ciudadano, dio inicio a una campaña electoral que marcará la diferencia en la capital del Estado.

Acompañada del candidato a diputado por el distrito 02 Víctor Zapata Vales, la candidata a síndico municipal Sheila Fuentes Rivera, candidata a la primera regiduría Ligia Sierra Aguilar, el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano Rafael Alejandro Rivero Aburto, el coordinador de Ribera-Rio Hondo Nahum Fuentes Rivera y el representante de MC IEQROO Enrique Cámara.



1 of 3

Con emotivo mensaje, la Mtra. Rojas Fabro, agradeció a los presentes la voluntad de sumarse a un proyecto que culminará en un verdadero cambio, por el renacer de Othón P. Blanco y enfatizó que esta nueva encomienda la asume con una verdadera pasión, ética y responsabilidad social por el bien del municipio.

“Estoy convencida que el cambio depende de nosotros, porque la alianza no es entre partidos, es entre ciudadanos, quiero dirigir con el apoyo de ustedes este municipio, académicamente me he formado con el tiempo, esfuerzo y dedicación como abogada y maestra en derecho fiscal, y también me he forjado en una trayectoria política congruente, libre de corrupción”.

Destacó que el municipio necesita un gobierno eficaz, que sea de puertas abiertas, considerando de manera primordial los sectores de seguridad, desarrollo económico, turismo cultural y deportivo, zonas rurales, medio ambiente y gubernamental; sectores, que saldrán delante de la mano con una candidata preparada, de experiencia política, académica, deportista y sobre todo, una mujer que esta lista para luchar por el renacer de Othón P. Blanco.

Para concluir el evento y acompañada de más de 30 ciclistas, Rojas Fabro realizó una rodada por el Boulevard Bahía para finalizar en la Universidad de Quintana Roo, casa de estudios donde se formó y donde actualmente es docente en la licenciatura en derecho. (Elección 2021)