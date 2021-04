“SE VA EL MANDO ÚNICO DE CANCÚN”: En su arranque de campaña, Issac Janix advierte que el municipio debe hacerse cargo de sus policías y no el Estado porque “no sirvió, no dio resultados”

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- Con su principal compromiso de cancelar el Mando Único, Isaac Janix, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez del partido Fuerza por México, arrancó campaña la tarde de este lunes en Cancún.

Lo anterior, por considerar que el Mando Único policial en Benito Juárez no ha dado resultados y dijo que el gobierno municipal debe hacerse cargo de sus policías y no el gobierno del estado.

“Es muy sencillo, vamos a cancelar el Mando Único, vamos a cambiar, ya no va haber Mando Único en Cancún, no sirvió, no dio resultados y va a ser nuestra primera acción cuando ganemos la presidencia municipal”, anticipó.

Ante más de 300 personas congregados en el domo del Chetumalito en Cancún, Issac Janix, dijo que su principal propósito es sacar del Palacio Municipal a quienes gobiernan actualmente.

“Desafortunadamente muchas administraciones no han hecho su trabajo: es muy triste lo que le pasa a nuestro Cancún”, señaló.

Acompañado de los integrantes de su planilla y su dirigente estatal, Mauricio Espinoza, este último, al tomar la palabra manifestó que con Issac Janix, tienen el triunfo garantizado en Benito Juárez.

Cabe señalar que será éste martes cuando en conferencia de prensa el candidato Isaac Janix, estará dando a conocer el resto de sus propuestas de gobierno. (Noticaribe)