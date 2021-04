El ex silbante mundialista Armando Archundia llega a Cancún y abre polémica: el árbitro perdió criterio y cede responsabilidad al VAR

CANCÚN, MX.- El ex silbante mundialista, Armando Archundia Téllez considera que el fútbol no podía quedar exento del uso de la tecnología, pero se ha caído en un error general de querer relegar la responsabilidad al video arbitraje, cuando es el árbitro el que debe de asumir la responsabilidad, y ver al VAR sólo como herramienta de apoyo.

Nombrado por la Asociación Internacional de Fútbol (IFA7) para ser el encargado del cuerpo arbitral del Mundial de Clubes, que se jugará en la zona hotelera de Cancún, indicó que es necesario recordarle a los silbantes cuando se debe utilizar el video arbitraje y no dedicarse a buscar cosas que no existen.

Archundia Téllez insistió en que hay que ver al VAR (Video Assistant Referee) como una herramienta de apoyo y no como un sistema.

“El árbitro está perdiendo criterio, tiene que tomar decisiones no que le resuelvan ahí arriba. La Comisión de Árbitros tiene que trabajar más en esto, unificar criterios, pues no es posible que una misma jugada sea analizada de manera diferente en el Video Arbitraje”, indicó.

Desde su punto de vista expresó que el arbitraje se está preocupando más en trabajar más parte física que lo técnico, y eso se puede ver con el físico de los árbitros de las nuevas generaciones.

“Físicamente están bien, pero técnicamente les está fallando, pues están preocupados más en lo físico. Un árbitro no requiere tener una súper figura atlética, simplemente que tenga capacidad y condición para llevar un partido”, indicó.

El ex silbante manifestó que el fútbol no podía quedarse al margen de la tecnología y por el VAR surge para ayudar al arbitraje, como una herramienta, y es por eso que no está de acuerdo en que por cada partido se tenga que recurrir en todo momento al Video Arbitraje, y más cuando hay jugadas similares que unas se revisan y otras no.

Hace tres años, recordó que le tocó participar en un curso que se habló sobre cuándo se debe emplear el VAR.

“Hay que usarlo en jugadas cuando se comete un error flagrante, para verificar la identidad de algún jugador que erróneamente es amonestado, cuando no cometió él la falta sino un compañero, y para corroborar cuando el balón cruzó la línea de gol”, precisó.

“Se está utilizando de mala manera, a cada rato en un partido, lo podemos ver en todo momento, y esto no es un tema particular del fútbol mexicano sino también en otras partes del mundo”, añadió. (Infoqroo)