OTRO ATAQUE EN ZONA TURÍSTICA DE ISLA BLANCA: Arrodillan y ejecutan a dos albañiles en las inmediaciones de los hoteles Riu y Gran Paladium Costa Mujeres

CANCÚN, MX.- Un nuevo capítulo de la extrema violencia que enfrentan trabajadores hoteleros de la zona continental de Isla Mujeres se registró esta mañana con el asesinato de dos personas afuera de un complejo turístico en construcción.

Alrededor del mediodía se reportó fuerte movilización policiaca en la Zona continental de Isla Blanca, enntre los hoteles Riu y Gran Paladium Costa Mujeres, donde se encuentra el hotel en construcción.

De acuerdo con la información, un grupo de cuatro personas armadas ingresó esta tarde a un hotel en construcción, en la zona de Costa Mujeres y sacó a la fuerza a dos albañiles, los que arrodilló en la calle, para ejecutarlos de un balazo a cada uno, a quemarropa.

Los sicarios se dieron a la fuga sin ser atrapados.

En una tarjeta informativa se pidió a la población evitar la zona por el operativo que se desplegó con la participación de unidades policiacas y militares.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Quintana Roo, aunque ya no había rastro de los asesinos. Paramédicos de una ambulancia particular confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada para que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado hagan las investigaciones correspondiente

No es la primera ocasión que se registra este tipo de situaciones con los trabajadores de la zona, sobre todo con los relacionados con el sector de la construcción.

De hecho, en el lugar donde se construye otro hotel, hay investigaciones por la desaparición y muerte de por lo menos 12 personas y además hay varios detenidos que admitieron ser parte de una estructura de la delincuencia organizada que se dedica a la extorsión, “cobro de piso” y venta de drogas en la industria de la construcción.

Además, por la mañana un trabajador de la construcción fue asesinado al salir de su casa en Cancún. (Infoqroo | Agencia SIM)