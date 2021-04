“HAY QUE REGRESAR A LO BÁSICO, HACERLE CASO AL SEMÁFORO”: Detener contagios de COVID-19 es tarea de todos, alerta David Ortiz Mena

CHETUMAL.- El presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT) David Ortiz Mena participó en el programa “Conexión Ciudadana” que realiza el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González todos los jueves, en el que se actualizó el Semáforo Epidemiológico, los avances en la vacunación contra el Covid-19 y análisis sobre el Turismo en Quintana Roo.

Ahí, el Mandatario Estatal destacó que después de la Semana Santa y de Pascua, pues hubo mayor presencia de visitantes, por lo que era prioritario observar todas las medidas sanitarias, para poder evitar contagios, “pues había mayor contacto con las personas”.

En su participación, David Ortiz Mena dijo que ha sido un gran reto la recuperación económica, donde el empresariado ha sido capaz de ser solidario en la observancia de los protocolos de salud, pues ninguno desea un retroceso por los contagios.

“Hay que regresar a lo más básico, hacerle caso al Semáforo (epidemiológico), creo que los protocolos son claros, muy puntuales, así que es responsabilidad de todos cumplirlos, no olvidemos el uso obligatorio del cubrebocas, guardar sana distancia, como lo dice el gobernador”, enfatizó.

Agregó que, al ser un estado eminentemente turístico, pues también tiene su riesgo por los visitantes, no como en otros lugares donde puede pausarse las visitas externas, pero Quintana Roo depende del turismo, así que es benéfico que haya más visitantes, pero con todas las medidas de salud; porque al cerrar, afecta la economía de todos.

“Si no lo controlamos (la Pandemia) afecta la economía de los quintanarroenses, también de los tulumnenses, si tenemos que ir a un cierre mayor. Es un momento donde debemos estar consiente de eso, no solamente el sector empresarial o gobierno, o los visitantes, o los policías, somos todos. El gobernador lo ha mencionado muchas veces, quizá se le pueda engañar a la autoridad, pero no al virus”, declaró el líder hotelero ante las cámaras del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

El gobernador Carlos Joaquín González acotó que David Ortiz Mena está en Tulum, que ha sido el lugar más señalado por los eventos y fiestas que existen ahí, pero vale la pena consolidar las medidas en estos sitios, además el cuidado de la salud y el desarrollo económico se liga a la confianza en el destino, el que no debe perderse pues será difícil recuperarlo.

También estuvieron presentes, Sergio León Cervantes de Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana); Iván Ferrat Mancera, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Melitón Ortega García, representante de los tianguistas de Cancún. (Capital News)